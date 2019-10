Egy világrekord miatt törhetett volna ki belháború az úszósportban

Nem sokon múlt, hogy kellemetlen helyzet alakuljon ki a nemzetközi úszószövetség és az újonnan induló sorozat, az ISL között. Az ISL a hétvégén indult Indianapolisban – egyelőre még csak egy magyar, az olasz csapatban szereplő Cseh László részvételével –, Katie Ledecky pedig közel állt ahhoz, hogy megdöntse a 400 méteres gyorsúszás világrekordját 25-ös medencében.

Az amerikai klasszis 3:54.06-t úszott, a csúcsot az ausztrál Ariarne Titmus tartja 3:53.92 2018 decembere óta.

Mindez azért érdekes, mert a FINA korábban azt mondta, az ISL-versenyeken úszott világrekordok nem számítanak hivatalosan annak. Hogy miért nem? Mert nem a FINA szervezi ezeket, hanem a Konstantin Grigorisin által támogatott International Swimming League (ISL), ami nem titkoltan kihívója a nemzetközi szervezetnek, megreformálná a versenyeket és sokkal kedvezőbb feltételeket kínál az úszóknak, a sorozata felfogható amolyan ellen világkupaként is. A sportolók pedig nyitottak az új lehetőségre, emiatt eleve feszültebb a légkör most a sportágban.

Szerintem minden időeredménynek számítania kell, ha követjük a szabályokat, márpedig mi azt tesszük

– mondta Ledecky, amikor a Swimming World Magazine szembesítette azzal, hogy ha rekordot is úszott volna, nem lett volna hivatalos.

Remélem, a jövőben ezen változtatnak. Elég fura lenne, ha úszna egy világcsúcsot és azt nem ismernék el

– szállt be Sarah Sjöström is Ledecky oldalán.

Katie Ledecky ideje egyébként amerikai rekord, amit a helyi szövetség, az USA Swimming a tervek szerint el is fog fogadni.

A most bemutatkozó ISL alapszakasza hat állomásból áll, minden csapat három versenyen szerepel az A és a B csoportban. A következő helyszínen (Nápolyban) újra az A csoport következik – így Csehék is. Ezt követően a B csoport csapatai – köztük Hosszú Katinka jó részt magyarokkal felálló alakulata, a Team Iron – dupláznak: ők is Amerikában kezdenek, majd október 26-27-én a Duna Aréna lesz a helyszín.

A döntőt december 20-21-én Las Vegasban rendezik.

