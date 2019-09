Berki: Ha ez a vége, ezt is el kell fogadnom

Berki Krisztián: Most visszakapom, amit elvett a sors

Vállsérülése miatt kénytelen kihagyni az október 4-én kezdődő olimpiai kvalifikációs torna-világbajnokságot a lólengés 2012-es olimpiai bajnoka, Berki Krisztián.

A Nemzeti Sportnak adott interjúban az összetört Berki azt meséli, hogy bár hétfőn kiugrott a válla, a fájdalom gyorsan elmúlt, a baj csütörtökön történt, amikor az egyik karkörzésnél egy pattanást, majd egy reccsenést hallott és érzett.

Olyan erőteljes fájdalom volt ez, amilyent régen éreztem, nem is tudom, hogy legutóbb mikor. Azt éreztem, hogy ez most valami más. Az korábban gyakran előfordult, hogy a vállam külső részénél feszülő fájdalom jelentkezett, ám olyankor ha elkezdtem mozgatni, lerázni a karomat, pattant egyet a vállam, és minden rendbe jött, dolgozhattam tovább. De ezúttal nem akart elmúlni a fájdalom, és nagyon beszűkült a mozgástartománya is

– magyarázta Berki.

Berki egyből abbahagyta az edzést, majd MRI-vizsgálaton vett részt, ami után valószínűnek tűnik, hogy a vállából lepattant egy darab. Az orvossal és edzőjével konzultálva Berki azt a döntést hozta, hogy elengedi a világbajnokságot, és később vállal be egy műtétet.

„Tudom, hogy az edzőm régóta félt, hiszen nem akarja, hogy belerokkanjak ebbe az egészbe, de ez már tényleg nem játék! Ha lett volna mögöttem egy normális felkészülés, benne legalább kétszáz gyakorlattal, akkor minden bizonnyal belemegyek a kockázatos kisebb műtétbe, mert akkor a világbajnokság selejtezőjében lett volna miből mozgósítani a tartalékaimat. De nem volt” – mondta a háromszoros világ- és hatszoros Eb-győztes tornász.

Berki az elmúlt években három műtéten is átesett, szerinte sokan már az út felénél feladták volna, ő viszont szeretett volna egy olyan eredménnyel búcsúzni, ami méltó a pályafutásához.

Stuttgartba a sérülése ellenére is kiutazik a társakkal, de nem lesz a kedvence a német város, mivel 2007-ben vb-ezüstérmes lett ott, és azzal lemaradt a pekingi kvótáról. Most úgy néz ki, lemarad Tokióról is, de nem tudja kimondani, hogy itt a vége.

„Nem tudom, mi lesz a műtét után. Nem így terveztem a pályafutásomat, a végét legalábbis biztosan nem így. Nem így akartam, és akarom lezárni, de ha ez a vége, ezt is el kell fogadnom. A családom mellett a torna az életem. És bár az elmúlt két év rettenetesen nehéz volt, még nem tudok dönteni. Még bármi lehet. Bízunk a csodában”.