Így lehet egy meccs alatt feledtetni a csapatod legnagyobb sztárját

Az elmúlt hét nagy híre volt az NFL-ben – az Antonio Brown-saga mellett –, hogy a New York Giants a kispadra küldte kétszeres Super Bowl-győztes irányítóját, Eli Manninget és Daniel Jonesra bízta a csapatot. A 22 éves újonc irányító első meccse kezdőként nem indult valami jól, egy félidő után 28-10-re égett a Ginats a Tampa Bay Buccaneers otthonában.

Jones aztán olyan feltámadást vezényelt le, amit Manningnek sosem sikerült.

A játékos 336 passzolt yarddal zárt (36 átadásból 23 sikeres), egymaga négy touchdownt hozott össze, kettőnél ő adta a passzt, kettőt pedig maga futott meg, a Giants végül 32-31-re nyert. Ez a fordítás 1970 óta a második legnagyobb a liga történetében olyan irányítótól, aki először volt kezdő egy mérkőzésen, nem mellesleg Manning korábban 44 mérkőzésen került olyan helyzetbe a Giantsszel, hogy 18 pontos hátrányban volt a csapat, ezek közül egyet sem nyertek meg a New York-iak.

Daniel Jones nagy meccse (a videó az NFL YouTube-csatornáján nyílik meg):

Jones mellett további öt quarterback kapta meg a lehetőséget, hogy kezdőként bizonyítson, rajta kívül Teddy Bridgewaternek (New Orleans Saints) és Kyle Allennek (Carolina Panthers) jött még össze a győzelem. Utóbbi a kifejezetten érdekes, ugyanis azt a Cam Newtont helyettesítette, aki a liga egyik legfeltűnőbb jelensége, a sajtótájékoztatóknál egy órát kell rá várni. Most a távollétében Allen csendben, mindenféle feltűnősködés nélkül győzelemre vezette a csapatot, majd percek alatt a sajtó rendelkezésére állt, így hamar elég népszerű lett az amerikaiak körében. Nem mellesleg – egyelőre – megmentette a Panthers idényét, először nyert a csapat a szezonban.

A Buffalo Bills (meglepetésre), a New England Patriots, a Kansas City Chiefs, a Green Bay Packers és a Dallas Cowboys is hibátlan maradt három mérkőzés után is, míg a Detroit Lions veretlen – két győzelem és egy döntetlen a csapat mérlege.

Eredmények – NFL, 3. játékhét Jacksonville Jaguars – Tennessee Titans 20-7 Buffalo Bills – Cincinnati Bengals 21-17 Dallas Cowboys – Miami Dolphins 31-6 Green Bay Packers – Denver Broncos 27-16 Indianapolis Colts – Atlanta Falcons 27-24 Kansas City Chiefs – Baltimore Ravens 33-28 Minnesota Vikings – Oakland Raiders 34-14 New England Patriots – New York Jets 30-14 Philadelphia Eagles – Detroit Lions 24-27 Arizona Cardinals – Carolina Panthers 20-38 Tampa Bay Buccaneers – New York Giants 31-32 Los Angeles Chargers – Houston Texans 20-27 Seattle Seahawks – New Orleans Saints 27-33 San Francisco 49ers – Pittsburgh Steelers 24-20 Cleveland Browns – Los Angeles Rams 13-20 hétfőn játsszák: Washington Redskins – Chicago Bears

Nyitókép: Mike Ehrmann/Getty Images