Szabadkártyát kapott a berobbanó 15 éves teniszező a US Openre

A wimbledoni teniszbajnokság szenzációja volt, hogy a mindössze 15 éves Cori Gauff a nyolcaddöntőig menetelt a tornán. Az amerikai játékos ezután is szárnyalt, egy hónappal a Grand Slam-menetelés után élete első tornáját is megnyerte.

A szervezők keddi bejelentése szerint a 15 éves, a világranglistán 140. amerikai játékos elsősorban azzal érdemelte ki az indulási jogot, hogy Wimbledonban bravúrosan szerepelt.

Gauff már 2017-ben is kimagaslott társai közül, akkor 13 évesen minden idők legfiatalabb döntőse volt a US Open juniorversenyében. A világranglistán már 140 helyen álló teniszező még előrébb kerülhet a rangsorban, ha a US Open főtábláján is előrukkoln néhány meglepetéssel. Csak a rend kedvéért említsük itt meg: minden idők legfiatalabb női győztese Tracy Austin volt 1979-ben 16 évesen, nyolc hónaposan és 28 naposan.

Az év utolsó GS-tornája augusztus 26-án kezdődik.

Kiemelt kép: Rob Carr/Getty Images