Tényleg azt akarjuk, hogy a profi sportolók tönkretegyék magukat?

Nem túlzás kijelenteni, hogy az egész NFL-t sokkolta a hír: az Indianapolis Colts irányítója, Andrew Luck visszavonul. 29 évesen jutott erre a döntésre, igaz, elég meglepő időpontban, nem sokkal az idény kezdete előtt. Mi sem érzékelteti ezt jobban, mint az, hogy a pletyka akkor kezdett el terjedni, amikor a Colts épp előszezonmeccset játszott, Luck pedig civil ruhában ácsorgott a pálya szélén. Üvöltő füttyszó kíséretében hagyta el a stadiont, a hír azonban igaznak bizonyult, másnap sajtótájékoztatón jelentette be, hogy bár még bőven lenne a szerződéséből, nem bírja folytatni.

– mondta sajtótájékoztatóján az irányító.

A bejelentésével kettős érzelmeket váltott ki:

Ez utóbbi felvet egy érdekes kérdést: mekkora az az ár, amit egy profi sportolónak meg kell fizetnie pályafutása során?

Az átlagemberek mindig is irigykedve nézték a sportolókat. Azt csinálják, amit igazán szeretnek és ezért cserébe még elég szépen meg is fizetik őket. Olyan életük van, amiről sokan tényleg csak álmodoznak, ha mernek egyáltalán.

Csakhogy az érem másik oldala az, hogy egyáltalán nem élnek átlagos életet, és itt ne csak a nagy felhajtásra és a rivaldafényre gondoljunk, hanem arra is, hogy mindezért cserébe majdhogynem mindent feláldoznak gyerekkoruktól kezdve. A szerencsésebbeket leszámítva a testüket is elhasználják, és pár kivételtől eltekintve a harmincas éveik eleje-közepe jelenti egy pályafutás végét – amit sokan fel sem tudnak feldolgozni. Egy olyan full-contact sportban, mint az NFL, ráadásul különösen sok az idő előtt kettétörő karrier.

Irányítóknál, főleg a klasszikus stílust képviselőknél kevésbé, Luck karrierjében hat-hét év még biztosan benne lett volna, gondoljunk csak a 42 évesen még mindig aktív Tom Bradyre. Csakhogy a problémái sem új keletűek.

2012-ben, az első helyen érkezett a draftról, és rögtön elég komoly feladatot kapott a nyakába, neki kellett pótolnia a Denverhez igazoló klublegendát, Peyton Manninget. Sikerült, az NFL egyik legjobbja volt végig a posztján, a rengeteg kihagyása ellenére is gyakorlatilag minden fontos mutatóban a liga történetének száz legjobb irányítója közé került. Ugyanakkor már a negyedik szezonjában elszenvedett egy vállsérülést, amely miatt még csak két meccset hagyott ki, de a visszatérése után veseproblémái, majd hasizomszakadása volt, a fél idényt kihagyta. És az akkor összeszedett vállsérülése a későbbiekben is hátráltatta, ugyan a 2016-os szezont szinte végignyomta – egy mérkőzést hagyott ki agyrázkódás miatt –, végig fájdalommal játszott, úgyhogy megműtötték.

Egy évig nem játszott ezután.

Tavaly tért vissza, be is vitte a rájátszásba a Coltsot, az év visszatérőjének választotta a liga. Idén márciusban aztán vádlisérülést szenvedett, majd kihagyta az előszezont, ami persze nem ritka a sztárjátékosoknál, különösen mostanában nem, de az ő esetében jelzésértékű volt. Így érkeztünk el az augusztus végi visszavonulásáig, amikor számára már egyértelművé vált, hogy képtelen lesz folytatni.

És hogy milyen fájdalmakon mehetett keresztül, azt elképzelni sem tudjuk, de a hozzá hasonló vállsérülések már több NFL-irányító vagy baseballos dobójátékos karrierjének vetett véget. Napokkal azután, hogy Andrew Luck visszavonult, az NFL-nek szintén 29 évesen búcsút intő Rob Gronkowski tartott egy előadást, és elég tanulságos történetet mesélt el a profi sport árnyoldaláról, amiről hajlamosak vagyunk nem, vagy nem eléggé tudomást venni. A New England Patriotsszal három bajnoki címet nyert játékos az idei Super Bowlon kapott akkora ütést a combjára, ami után napokig sírt az ágyban fekve, esténként pedig 20 percnél többet nem tudott aludni.

Később a kórházban egy liter vért csapoltak le a lábából.

Ő most azért kampányol éppen, hogy a liga legalizálja a füvezést, mert így a rehabilitációs időszak és a fájdalmak elviselhetőbbek lennének.

Gronkowski said he took a hit to the quad. It left him crying in his bed After winning a Super Bowl. Couldn’t sleep for more than 20 minutes a night. Drained 1000 mL of blood out of his leg.

What stands out to me: It was a totally unremarkable play. Standard football play. pic.twitter.com/Epl23CqNHN

— Michael Hurley (@michaelFhurley) August 27, 2019