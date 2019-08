Villámcsapás miatt szakadt félbe a golfverseny, hatan megsérültek

Legalább hat ember megsérült egy hatalmas villámcsapás következtében az atlantai PGA Tour Championship profi golftornán, de sajtóhírek szerint egyikük sincs életveszélyben.

A viadalt a szervezők a veszélyes időjárási körülmények miatt leállították, a játékosok, illetve a nézők többsége távozott is, de akadtak néhányan, akik a helyszínen akarták kivárni a vihar végét.

Another frame from @NBCSports on @11AliveNews — confirmed four patients at East Lake #pga #TourChampionship #LightningStrikes pic.twitter.com/UcTNNuGS8z

— Brendan Keefe (@BrendanKeefe) 2019. augusztus 24.