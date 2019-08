A kajakkapitány a kizárásról: Ennél rosszabb hírt nem is kaphattunk volna

Ennél rosszabb hírt nem is kaphattunk volna. Hidegzuhanyként ért, edzőjük, Somogyi Béla a verseny előtt és a verseny napján is leellenőrizte a hajó súlyát, ami 18,05 kg volt. A verseny után 17,20 kg-ot mutatott a mérleg, és nem tudjuk az okát, hogy mi történhetett. Béla nagyon precízen meg szokta csinálni az ellenőrzést, úgyhogy nem gondolom, hogy ez most elmaradt volna. Nem is tudom felfogni, hogy mi történhetett. 80 dekát nem lehet elnézni, ezért sem találok az esetre magyarázatot. A bíróknak egyértelműen igazuk volt, ez a szabály, sajnos mindenki mással ugyanez történt volna