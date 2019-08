Tusup új tanítványa sírással zárta az első két napot

Bár a 24.hu-nak adott interjúban Shane Tusup még arról mesélt, hogy nincs semmi kapcsolata az úszással, gyorsan változott a helyzet, és visszatért a medence partjára.

Új tanítványa az olasz Ilaria Cusinato, aki a tavalyi Eb-n 200 és 400 vegyesen is második lett Hosszú mögött.

Cusinato a Swimswam.com nevű oldalon megjelent nyilatkozatában azt mondta, a kvangdzsui világbajnokság után fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy egy évvel az olimpia előtt vérfrissítésre van szüksége, és úgy érezte, Tusup egy olyan edző, aki százszázalékosan elkötelezett, ha belevág valamibe.

Sokat tanultam az elmúlt években és semmit nem bántam meg, de mindig az volt az érzésem, hogy valami hiányzik belőlem, és hogy bizonyos területeken lemaradással küzdök. Shane a szárazföldi és a vizes edzések mellett a táplálkozásra is figyelmet fordít, ami önbizalmat ad nekem

– nyilatkozta Cusino, aki elárulta, az első két napot sírással zárta.

Leginkább azért, mert Tusup teljesen más edzésmódszereket alkalmaz, hat erősítő edzés van egy héten, délutánonként pedig kardiózás. A medencében négy nap van délelőtt és délután is edzés, szerdán és szombaton pedig a fél napja szabad az úszónőnek. Egy edzésen általában 3 km a penzum, azt viszont erőből kell leúszni, Tusupnak ugyanis ez a módszere. Cusinato azt mondja, Tusup mindig csak annyit kér tőle, adjon ki mindent magából, és másnap majd mindenből kicsit többet teljesítenek.

Ahogy Hosszúval, úgy új tanítványával is sok utazásra készül az amerikai edző, a világkupa mellett az új sorozat, az ISL is célkeresztben van. Természetesen a 200 és a 400 vegyesen van a hangsúly, de edzéseken a többi úszásnemben is készül a 200 méteres távra, és Cusinato önkritikusan megemlítette, hogy a gyorsúszótechnikáján kell a legtöbbet csiszolni, de a fordulókat és a rajtot is gyakorolják.

Úgy érzem, jelenleg Hosszú Katinka a referenciapont a vegyesúszásban, mögötte nagy űr keletkezett az elmúlt években, úgyhogy a fejlődési lehetőséget ki lehet használni

– fogadkozott az olasz úszónő.

A bázis jelenleg Camposampieróban van, aztán a tervek szerint a csapat januártól Los Angelesben folytatja majd a felkészülést. Tusupon és Cusinatón kívül az edző barátnője, egy fiatal magyar tehetség, Bujdosó Zsombor, valamint egy operatőr tartozik a stábhoz. Tusup a Youtube-csatornáján rendszeresen beszámol majd a felkészülésről, és kettőjük közös munkáját Olimpiai sötét ló projektnek nevezte el.

Cusinato azt mondja, senki nem tudta korábban úgy motiválni, mint Tusup, és a családja, barátja is támogatja abban, hogy a következő egy évet maximálisan az úszásnak szentelje.

Kiemelt kép: FRANCOIS XAVIER MARIT / AFP