Amikor bődületes erővel találja el egy játékos a kaput, sokan úgy fogalmaznak, szétforgácsolta a kapufát. A Ferencváros pólósa, Nikola Jaksics emelte a tétet és olyan bombát zúdított Dél-Korea kapujára a kvandzsui vizes vébén, hogy a kapufa is eltört.

After a short romance with Nikola Jaksic, the goalpost is having a breakdown! Literally! #waterpolo #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/Ma3jRo6DSz

— Total Waterpolo (@WaterpoloTotal) July 17, 2019