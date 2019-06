A ritka betegséggel küzdő kislány élete legszebb ajándékát kapta a hokisoktól

A St. Louis Blues nyerte az NHL idei szezonját, ami több okból is különleges, egyrészt a franchise történetében ilyenre nem volt még példa, másrészt a csapat januárban még a liga utolsó helyén szomorkodott.

Mesébe illő feltámadást mutatott be a St. Louis Blues, amely először nyerte meg a Stanley Kupát.

Innen állt talpra a Blues, amelynek játékosai a csapat 11 éves szurkolója, Laila Andersonért is küzdöttek. Laila a Hemofagocitás limfohisztiocitózis (HLH) nevű betegségben szenved, amely azt eredményezi, hogy az immunrendszer nem működik megfelelően.

Lailánál két éve diagnosztizálták a HLH-t, azóta kemoterápiás kezelésen esett át és januárban csontvelő-átültetést is elvégeztek.

A kislányt édesanyjával együtt meghívta a Blues a Stanley Kupa-döntő hetedik mérkőzésére Bostonba, sőt, a győzelem után a jégen ünnepelhetett a csapat egyik védőjével, Colton Paraykóval.

A bond that can’t be broken. 💙💛

Laila Anderson and Colton Parayko lift the #StanleyCup together. pic.twitter.com/wLBvmGuUwg

— Sportsnet (@Sportsnet) 2019. június 13.