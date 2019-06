Magához láncolta spanyol edzőjét a Veszprém

Három évvel, 2023 júniusáig meghosszabbította David Davis vezetőedző szerződését a Telekom Veszprém – jelentette be a jövő évtől a SEHA Ligában is induló kézilabdacsapatot működtető Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója szerdai veszprémi sajtótájékoztatóján, ahol a klub jövő évi keretét is ismertették.

Csík Zoltán elmondta: a David Davis által végzett munkát elismerve a vezetőedző korábbi, 2020-ig tartó szerződését három évvel, 2023 júniusáig meghosszabbították. A vezetőedző a bejelentés után úgy fogalmazott, a következő szezon csak akkor lesz sikeres, ha ugyanúgy küzd a csapat, mint idén.

A vezérigazgató közölte azt is: a veszprémi klub kettő plusz egy éves szerződést kötött a montenegrói válogatott Bajnokok Ligája-győztes balátlövőjével, Vuko Borozannal.