Magyar úszó magyar válogatottságán megy a vita

A Magyar Úszó Szövetség edzőbizottsága csütörtökön hivatalosan is úgy határozott, a korábban szerb színekben versenyző úszót két számban is nevezik a kvandzsui világbajnokságra. Megpróbáljuk elmagyarázni a sportágban hirtelen kialakult konfliktus és a döntés hátterét.

A július 21-én kezdődő kvandzsui úszó-világbajnokságra a kvalifikációs időszakot 2018. március 1. és 2019. március 30. közé határozta meg a Magyar Úszó Szövetség. Az idei országos bajnokság zárónapján aztán az edzőbizottság döntése alapján Dr. Sós Csaba szövetségi kapitány kihirdette a vb-keretet – számonként maximum két magyar úszó utazhat azok közül, akik a bő egy éves időtartam alatt teljesítették az előírt szintet.

Az ob-n 100 pillangón bombameglepetésre Milák Kristófot és Cseh Lászlót is megelőző, 51.34-es idejével a világranglista harmadik helyére ugró Szabó Szebasztián akkor még nem volt tagja a kapitányi keretnek. Nem is lehetett, hiszen szerb-magyar kettős állampolgár, de akkor még szerb sportállampolgárként versenyzett.

Igen ám, de Szabó június 4-én a MÚSZ hathatós közreműködésével, alig több mint öt hét alatt magyar sportállampolgárságot kapott és ezzel akaratán kívül sportági konfliktust okozott.

Cseh és Milák edzője már másnap véleményt nyilvánított a honosítás kapcsán, kétségüknek adtak hangot a fejlemények miatt. Az biztos, hogy nehéz elképzelni azt a szövetségi kapitányt, aki mellőzné azt az úszót, aki legjobb idejét nézve két számban is potenciális éremesélyes – 50 pillangót is nyerte az ob-n, 22.99-es idejével 4. a világranglistán –, ahogy a vb-n a váltónak is jól jönne egy kiváló formában lévő sprinter?

Ami tény, Szabó már magyarként úszhat hétvégén a Mare Nostrum-sorozat monacói állomásán, és Kvandzsuban, a világbajnokságon is. Dr. Sós az edzőbizottság csütörtöki döntése alapján azonnal be is tette az vb-utazók közé, igaz 100 pillangón nem, csak 50-en és 4 x 100 vegyes váltó előfutamában kapott bizalmat.

Az eset kapcsán két kérdés biztosan felvetődik.

Ha Szabó a kvalifikációs időszakban még szerb színekben úszott, utólag miért dönthetett az edzőbizottság a világbajnoki indulása mellett?

Ha 50 pillangón és váltóban magyarként úszhat, miért nem úszhat 100 pillangón is, amelyen pont Cseh Lászlót pöckölné le a rajtkőről?

Honlapunk kérdésére a MÚSZ elnöke, Wladár Sándor magyarázta el a csak látszólag bonyolult helyzetet.

Szabó azért nem úszhat 100 pillangón, mert a szövetség elnöksége által elfogadott válogatási időszak alatt nem magyar sportállampolgárként versenyzett. A jóval korábban elfogadott válogatási elvek 7. pontja azonban kimondja július 3-ig, a végleges csapathirdetésig még be lehet kerülni az utazók közé, azaz az edzőbizottság megadhatta Szabónak a lehetőséget utólag is úgy, hogy eközben nem sértheti a március 30-ig kialakult rangsort – mivel 50 pillangón csak egy magyar (Cseh László – a szerk.) úszta meg a kvalifikációs szintet, ott az edzőbizottság azonnal betölthette Szabóval a hiányt. Sós Csaba épp Milák Kristófot és Cseh Lászlót hátrébb rangsorolva bizalmaz szavaz neki majd a 4 x 100-as vegyesváltó előfutamában, hogy százon is megmutassa képességeit, döntőbe vigye a válogatottat.

Petrov Iván, Szabó klubja, a Győri Úszó SE vezetőedzője egyáltalán nem érzi negatívnak tanítványa számára a döntést, ezért nem is nehezményezi azt.

Szebasztián is nagyon tiszteli Cseh Lacit, aki igazi ikon. Senki nem akarja, így ő sem, hogy 100 pillangón Lacit miatta tegyék ki a csapatból. Tanítványom még fiatal, 6-8 remek év előtt áll a sportban.

Ha Szabó Szebasztián igen, Hosszú Katinka miért nem?

A kapitány a csütörtöki Nemzeti Sport megemlítette, a Szabó, netán Milák vagy Cseh kérdésben a rutin és a munkabírás is számít.

Más egy döntőben megverni valakit vagy valakiket, és megint más háromszor leúszni az adott távot jól, egy világbajnokságon erre van szükség. Elég karakán ember vagyok, és elég határozottan letettem a voksomat a két fiú mellett.

– világította meg a szabályzaton túli szakmai döntéshátteret, ami azonban újabb kérdést vetett fel az uszoda világában.

Ha a kapitány a válogatási elvek figyelembevételével utólag 50-en beválogathatta Szabót, miért nem teheti meg ezt Hosszú Katinkával?

Háromszoros olimpiai bajnokunk ugyanis azért nem állhat rajthoz a vb-n egyik kedvenc versenyszámában, 200 pillangón (három világbajnoki bronzérmet szerzett már ebben 2009, 2013, 2017), mert bár a kvalifikációs időszakban megúszta az A-szint, de az ob-n Kapás Boglárka és Szilágyi Liliána is jobb időt úszott nála, így csak harmadik helyen állt a magyar rangsorban március 30-ig.

Ám Hosszú május 12-én, tehát a válogatási időszak lezárulta után, de még jóval július 3. előtt a FINA Champions Swim Series budapesti állomásán 02:06.62-es bombaidővel nyert, amivel világranglista második, és jelentősen jobb, mint amivel Kapás (02:07.37), vagy Szilágyi (02:07.67) kvalifikált.

Hosszú mégsem indulhat. Ráadásul a szövetség válogatási szabályzatának pont ugyanaz a pontja fosztja meg a vb-részvételtő 200 pillangón, amely Szabónak megadja a lehetőséget 50 pillangón. A kritikus mondat ugyanis úgy szól:

Ezt követően július 3-ig, a végleges csapathirdetésig még csapatba lehet kerülni, de aki március 30-án csapattag, azt nem lehet kielőzni.

Azaz, akit a kapitány március 30-án kialakult kvalifikációs sorrend alapján kihirdetett, az védettséget élvez. Így Kapás és Szilágyi is 200 pillangón, épp ahogy Milák és Cseh 100 pillangón.

Úszó-világbajnokság, Knadzsu, magyar csapat Férfiak

50m gyors: Lobanovszkij Maxim, Németh Nándor.

100m gyors: Németh Nándor.

200m gyors: Kozma Dominik, Milák Kristóf.

400m gyors: Milák Kristóf.

800m gyors: Kalmár Ákos (B-szint).

1500m gyors: Kalmár Ákos, Gyurta Gergely.

50m hát: Bohus Richárd, Balog Gábor.

100m hát: Bohus Richárd.

200m hát: Telegdy Ádám.

50m mell: mindkét hely kiadó.

100m mell: Horváth Dávid (B-szint).

200m mell: Horváth Dávid.

50m pillangó: Cseh László, Szabó Szebasztián.

100m pillangó: Milák Kristóf, Cseh László.

200m pillangó: Milák Kristóf, Kenderesi Tamás (Biczó Bence, Cseh László).

200m vegyes: Cseh László, Bernek Péter (Verrasztó Dávid).

400m vegyes: Verrasztó Dávid, Bernek Péter (Gyurta Gergely, Holló Balázs). Váltók:

Mindhárom váltót tervezi indítani a kapitány. Nők

50m gyors: mindkét hely kiadó.

100m gyors: mindkét hely kiadó.

200m gyors: Késely Ajna, Hosszú Katinka.

400m gyors: Késely Ajna, Kapás Boglárka (Hosszú Katinka).

800m gyors: Késely Ajna, Kapás Boglárka (Hosszú Katinka).

1500m gyors: Késely Ajna, Kapás Boglárka.

50m hát: mindkét hely kiadó.

100m hát: Hosszú Katinka, Burián Katalin.

200m hát: Hosszú Katinka, Burián Katalin (Ilyés Laura).

50m mell: Sztankovics Anna.

100m mell: Sztankovics Anna (B-szint).

200m mell: Békési Eszter.

50m pillangó: mindkét hely kiadó.

100m pillangó: Szilágyi Liliána (B-szint).

200m pillangó: Kapás Boglárka, Szilágyi Liliána (Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna).

200m vegyes: Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna (Sebestyén Dalma).

400m vegyes: Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna (Kapás Bogárka, Késely Ajna). Váltók:

A 4 x 200-as női gyorsváltót és a 4 x 100m vegyesváltót tervezi indítani a kapitány. Mixed

Mindkét váltót tervezi indítani a kapitány.

Kiemelt kép: Czeglédi Zsolt / MTI