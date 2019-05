Az NBA legtöbbet fejlődött játékosa odacsapott a bajnoknak

A már elhunyt Heath Ledgert is sikerült kellemetlen helyzetbe hoznia Kobe volt ügynökének

A története első NBA-döntőjét játszó Toronto Raptors 118-109-re verte a címvédő Golden State-et a finálé első meccsén.

A Raptors hőse Pascal Siakam volt, aki minden hangszeren játszott, 32 pontot szerzett és volt még mellé 8 lepattanója, 5 gólpassza, 1 labdaszerzése és 2 blokkja.

A Golden State arra készült, hogy megállítsa a Toronto legfontosabb játékosát, Kawhi Leonardot, aki így is eljutott 23 pontig, viszont azzal, hogy a bajnok játékosai inkább rá figyeltek, megnyílt az út Siakam előtt. Aki a harmadik negyedben egyszerűen nem tudott hibázni, a mezőnyből 6/6 volt a mérlege, és még két büntetőt is bedobott, így összesen 14 pontot szerzett ebben a felvonásban.

A Warriorsnál Stephen Curry 32 pontig jutott, Kyle Thompson pedig 21-et szerzett, de ez sem volt elég, hogy az elmúlt négy nagydöntőhöz hasonlóan a Toronto most is megnyerje az első meccset. Igaz, azokat mind otthon vívhatta, most pedig a Torontónál van a pályaelőny.

Azt hiszem, nagyon jó munkát végeztünk. A szurkolók hihetetlenek voltak, a bemelegítéstől kezdve egészen a meccs végéig őrült hangulat volt. Még sosem láttam ilyet

– nyilatkozta a kameruni származású Siakam, akinek nagy az esélye arra, hogy megkapja a legtöbbet fejlődött játékosnak járó díjat.

Eredmény, döntő, 1. mérkőzés: Toronto Raptors – Golden State Warriors 118-109

A négy győzelemig tartó párharc állása: 1-0 a Toronto javára.

Kiemelt kép: JOE MURPHY / NBAE / Getty Images / AFP