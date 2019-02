Ismét lecsapott a KO-király, szaltóval ünnepelt

A szaltós ünneplés most már biztosan Teófimo López védjegye lesz. A hondurasi-amerikai könnyűsúlyú ökölvívó egy decemberi mérkőzésén ütötte ki az első menetben ellenfelét, majd ugrott egy szaltót, amivel világszerte ismert lett, mi is írtunk róla.

Nem várt túl sokat a következő mérkőzésével, magyar idő szerint vasárnap egy texasi gálán volt érdekelt, ezúttal az amerikai Diego Magdaleno volt az ellenfele. Magdaleno a hetedik menetig bírta, ekkor López két balost is elhelyezett ellenfele fején, aki nem is tudta folytatni küzdelmet, így López megvédte az észak-amerikai szervezet könnyűsúlyú övét.

És természetesen ugrott egy szaltót örömében, de csak miután a Fortnite nevű játék ismert táncmozdulatait előadta.

Teófimo Lópeznek lassan biztosan összejön egy komoly meccs, eddigi 12 profi meccsét ugyanis mind megnyerte, ez a mostani már a tizedik kiütéses sikere volt.

H😱LY S**T!

Teofimo Lopez just ended Magdaleno with a 7th round shotgun blast…..err, left hook. That’s hard to watch #AlvarezKovalev2 pic.twitter.com/z9bzCB1EEq

— MyBookie Sportsbook (@betmybookie) 2019. február 3.