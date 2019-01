Lécei helyett hason csúszott célba az alpesi síző

A férfi alpesi sí világkupába szombati óriás-műlesiklás számában a szinte verhetetlen Marcel Hirscher nyert, aki így magabiztosan vezeti az összetettet ponttáblázatot is.

Mégsem róla beszélnek, hanem a szlovák Andreas Zampáról, aki borzalmasan szerencsétlenül érkezett meg. A 20. helyen befutó alpesi síző a meredek célegyenesben kibillent az egyensúlyából és gyakorlatilag lécei helyett a hasán csúszott be a célba.

‘Despite crashing through the finish on his face, Zampa has done enough to lead.’

Andreas Zampa with the unorthodox finish

⛷ pic.twitter.com/RmOaiikXs7

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 2019. január 12.