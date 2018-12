Cseh Laciék három éve jutalom helyett csak vállveregetést kapnak

Alig egy hetes hír, hogy a százszoros magyar, kétszeres világbajnok és hat olimpiai éremmel büszkélkedő Cseh László, a vb-bronzérmes Németh Nándor és az Eb-harmadik helyezett Burián Kata klubot vált, Egerből Zuglóba teszik át a székhelyüket.

Plagányi Zsolt edző elárulta elsősorban a tanítványai érdekét képviselve jutott arra, hogy a 2020-as tokiói olimpia érdekében mindenképpen váltani kell.

Próbáltam csitítani a kedélyeket, nyugtatni az elégedetlen versenyzőket, a munkaadókat pedig azzal szembesíteni, hogy 2017-ben az Eger volt a legeredményesebb hazai úszó szakosztály, de így sem jutottam egyről a kettőre. Ma is úgy gondolom, hogy Cseh Lacinak a 2015-ös világbajnoki győzelméért jutalom járt volna, ahogy tavaly Németh Nándinak is, aki a Duna Arénában a 4×100 gyorson vb-bronzérmet nyert váltó tagja volt. Be kellett érniük elismerő vállveregetéssel, egyszóval már akkor ketyegett a bomba, csak az volt a kérdés, hogy mikor robban. Egerben a városnak többre kellett volna értékelnie azt, amit a válogatott úszók felmutattak, és amit a jövőben a város hírnevéért tehetnek. Be kellett látnunk, hogy a vízilabdázók mögött – bármit is produkálunk – mindig is csak másodhegedűsök lehetünk. Nem egészen két évvel a tokiói olimpia előtt mindannyiunknak kezdett elege lennie a buksisimogatásból, ezért jutottunk arra, hogy minimum 2020 végéig biztosabb hátteret nyújtó klub után nézünk. Amit az Egertől kaptunk, azért hálával tartozunk, de a válásnak ettől függetlenül be kellett következnie