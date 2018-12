Cseh László: Lehet, az lett volna jó, ha eltiltanak

Mi is több cikkben foglalkoztunk vele, hogy decemberre tervezett a Nemzetközi Úszó Liga (ISL) egy torinói, meghívásos versenyt, ahol nyolc csapat, 12-12 női és férfi úszóval indult volna. Több klasszist is meghívtak, Magyarországról Hosszú Katinkát, Cseh Lászlót és Verrasztó Dávidot.

A nemzetközi szövetség, a FINA aztán közbeszólt, eltiltással fenyegette meg a sportolókat, hogyha elindulnak, akkor nem indulhatnak a vébéken és a világkupán. Úgyhogy a toriniói eseményt lefújták, Hosszú pedig két úszótársával beperelte a FINA-t a történtek miatt.

Cseh László már korábban is elmondta a véleményét, szerinte is túl messzire ment a FINA. Most a promotions.hu-nak nyilatkozott, azt mondta, a meghívásos versenyen már azt is honorálták volna, ha valaki elindul.

Így, hogy meg sem rendezik a tornát, is utaltak a sportolóknak, Csehnek például 1500 eurót, ami a világkupán egy aranyért járna.

Szerinte ez az Energy for Swim sorozat, amit az ISL elindítana egy jó irány lenne, mert a FINA díjazása nem túl kifizetődő, a világkupa ázsiai állomásain való elindulást is sokan mérlegelik, mert nem biztos, hogy megéri elutazni Szingapúrba, Dohába vagy épp Tokióba.

Igen, a világkupával sok pénzt meg lehet keresni, de ahhoz iszonyatosan jónak kell lenni, sok számban kell elindulni, s ott is rendre a dobogón végezni. Sok nagyon jó úszót ismertem, akik bizonyos idő elteltével inkább elmentek tanulni, dolgozni, abba fektettek, mert tudták, hogy a pénzdíjakból nem tudnának normálisan megélni

– mondta Cseh a promotions.hu-nak.

Azt mondta, nemcsak a pénz, hanem a lebonyolítás miatt is érdekes lett volna a verseny. Nem ijedt meg a fenyegetéstől, inkább csak a FINA reakcióját furcsállta, mert amivel érveltek, azaz, hogy nem volt fél évvel korábban bejelentve a verseny, a nemzetközi szervezetre sem jellemző, a budapesti úszógálát hozta fel példaként.

Itt volt például a közelmúltbeli budapesti vizes gála, amelyet tudtommal nem jelentettek be fél évvel ezelőtt a FINA-nak, mégsem fenyegettek eltiltással, hogy részt vettünk rajta.

Számára az a legfontosabb kérdés, mi alapján fenyegették meg, ugyanis nem áll szerződésben a FINA-val, így nem is mondhatják meg neki, hogy csak a szervezet által szervezett versenyeken indulhatna.

Joggal fél a FINA az Energy for Swim felbukkanásától. Épp ezért kellene felismernie, hogy változtatni kell. Ettől függetlenül azt mondom, lehet, hogy az lett volna a jó megoldás, ha hagyják megrendezni a torinói versenyt, mi elindulunk rajta, és eltilt minket a nemzetközi szövetség, mert arra akkor már tényleg lépni kellett volna valami nem mindennapit, ami elhozhatja ezt a változást. Mondjuk ment volna a világbajnokság, mi meg a torinói névsorral elmegyünk egy másik versenyre, és nagyobb show-t csinálunk, mint ami a vb-n van.

Abból is jól látszik, mennyire berezelt a FINA, hogy a rövid pályás úszó-világbajnokság előtt felemelte az összdíjazást 1,2 millióról 2 millióra. Ugyanakkor ez nem biztos, hogy elég lesz, mert ahogy Hosszú is elmondta a pereskedés kapcsán, míg az ISL partnerként tekint az úszókra, addig a FINA nem. Márpedig most elég sok klasszis kiakadt a nemzetközi szövetségre.

