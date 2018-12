A himnuszt éneklő 3 éves kisfiú a nap hőse

6093 – ennyi néző látogatott ki az amerikai egyetemi bajnokságban szereplő Syracuse női kosárlabda-csapat Niagara elleni mérkőzésére. És ennyien láthatták, ahogy a mindössze 3 éves Drake Winslow elénekelte az amerikai himnuszt a találkozó előtt.

The cutest thing you’ll see all day: 3-year-old Drake Winslow singing the National Anthem at @CuseWBB‘s School Day game vs. Niagara. He’s the youngest anthem singer in Carrier Dome history. 🇺🇸🍊 pic.twitter.com/1ufLb0yBhJ

— Syracuse Athletics (@Cuse) 2018. december 17.