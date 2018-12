Kéziseink adhatják meg a kegyelemdöfést a szokatlanul sebezhető norvégoknak

Csütörtökön azt írtuk, itt a nagy lehetőség, el lehet kapni a nagy mumusnak számító norvégokat a kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában. Maguk a magyar csapat tagjai ismerték el, hogy jobb lelkiállapotban vannak, mint a norvégok, ami nem csoda, hiszen minket még repít a spanyolok elleni, váratlanul magabiztos győzelem élménye,

míg a mostani riválisnak azzal a szokatlan helyzettel kell megbirkóznia, hogy két vereséget is elszenvedett a csoportkörtben, így 0 ponttal kezdi a középdöntőt.

A norvégok most azon sopánkodnak, hogy nem állt össze a csapat védekezése, hiszen Németország ellen 33, Románia ellen 31 gólt kaptak, úgyhogy mínusz kilences gólkülönbséggel vágnak neki a középdöntőnek.

“Éveken át a védekezés volt a legerősebb pontja a csapatnak, máskor is előfordult ugyan, hogy akadtak nehézségeink, de ennyi gólt nem szoktunk kapni. Hirtelen minden bizonytalanná vált, ami korábban jól működött. Pedig nem változtattunk semmit, úgyhogy a korábbi automatizmusok ott vannak bennünk, csak elő kellene újra szedni” – magyarázta a Győrben légióskodó irányító, Stine Oftedal.

Mi tagadás, a norvégok alaposan elkényeztették a szurkolóikat az utóbbi két évtizedben, hiszen az olimpiákon két aranyat és két bronzot, a vébéken három aranyat, három ezüstöt és egy bronzot, az Eb-ken hét aranyat és két ezüstöt nyertek.

Brutális éremkollekció, és teljesen érthető, hogy most mindenki felkapta a fejét a két vereségre, hiszen könnyen lehet, hogy így az elődöntő sem lesz meg. Természetes helyzet, hogy ha az ember valamihez hozzászokott a sikerhez, akkor nehezen viseli a kudarcot, és valamilyen szinten normális reakció, hogy megindul a bűnbakkeresés is, a norvégok kapitánya, az izlandi Thorir Hergeirsson például többször is panaszkodott a bírókra, amivel kivívta a norvég szakértők és szurkolók ellenszenvét.

A drukkerek egy része már ott tart, hogy válogatott sértéseket vág Hergeirsson fejéhez a különböző internetes fórumokon, a korábbi győri légiós, Heidi Löke viszont arról panaszkodott, hogy a média rosszul áll a dolgokhoz, mert az Eb alatt végig arra koncentráltak, hogy mit csinált rosszul a válogatott.

A TV3 nevű csatorna szakértője, Frode Kyvag egyébként nem látja annyira súlyosnak a mostani helyzetet, szerinte a két vereség közül a németek elleni volt a kellemetlenebb, a románok elleni viszont az a kategória, amivel együtt lehet élni, mivel az övék a torna talán legerősebb csapata.

“Nagyon nehéz volt, mert hihetetlenül csalódottak voltunk. De most már nem tudunk ezen változtatni, előre kell néznünk és a következő feladatra koncentrálni” – mondta Löke a románok elleni vereségről.

Persze így is megy a számolgatás, hogy a norvégok hogy juthatnak el az elődöntőbe, az egyértelmű, hogy ehhez mind a három meccsüket hozniuk kellene, de az is kellene, hogy a románok is hibátlanul zárják a középdöntőt, miközben a németek nem szereznek háromnál több pontot.

Szóval sok körülménynek kellene teljesülnie, a nőknél nem is történt még olyan, hogy a középdöntőt pont nélkül kezdő csapat továbbmenjen, a férfiaknál azonban kétszer is volt ilyenre példa: 2009-ben a lengyelek egészen a bronzéremig meneteltek, 2012-ben a dánok azonban még rajtuk is túltettek, a középdöntőben Macedóniát, Németországot és Svédországot is lenyomták, majd a spanyolok és a szerbek elleni diadallal az aranyérmet is besöpörték.

A norvégok ellen eddig 82 alkalommal játszott a magyar válogatott, a mérleg magyar szempontból 49 győzelem, 3 döntetlen és 30 vereség. Legutóbb két héttel ezelőtt, az Oslo melletti Fornebuban rendezett Möbelringen Kupa felkészülési tornán találkoztak: az első félidőben a magyarok mindössze két akciógólt szereztek, és végül 25-19-re kikaptak.

A tétmeccseket tekintve az utóbbi 25 évben nem sok öröm jutott nekünk a norvégok elleni meccsen, ötször sikerült nyerni ellenük, volt egy döntetlenünk is, tizennégy alkalommal viszont vereség lett a vége.

A norvégok négy magyarországi légióssal készülnek a pénteki találkozóra, a már említett Oftedal mellett Veronica Kristiansen és Kari Brattset a Győrt, Silje Solberg pedig a Siófokot erősíti.

A torna eddigi történései alapján nehéz kiszámítani, mi várható péntek este, a fogadóirodák magasan a címvédő norvégokat hozták ki favoritnak (a magyar állami fogadóirodánál például a norvég győzelem oddsa 1,27, míg a magyar siker 4,5-szeres pénzzel kecsegtet), de ha a spanyolok elleni eufória kitart, és nem ijednek meg a lányok a nagy nevektől, akkor ismét kellemes meglepetésben lehet részünk.

A norvégoknak minden vagy semmi alapon kell játszaniuk, úgyhogy izguljanak csak ők!