Kézi-Eb: itt a lehetőség legyőzni a mumusunkat!

A jobbátlövő Planéta Szimonetta szerint a magyar női kézilabda-válogatott játékosainak ki kell zárniuk a külső tényezőket, és csak a címvédő Norvégia elleni pénteki mérkőzésre szabad összpontosítaniuk a franciaországi Európa-bajnokságon.

A magyar csapat szerda este remek játékkal 32-26-ra legyőzte Spanyolországot a csoportkör utolsó fordulójában, éjfél előtt érkezett vissza a szállodába, majd csütörtökön délelőtt Montbéliard-ból a középdöntő II. csoportjának otthont adó, mintegy kétszáz kilométerre lévő Nancyba buszozott. Az utazást erőnléti edzés és videóelemzés követte, a sportcsarnokban csak pénteken délelőtt lesz edzéslehetőség. A norvégok elleni meccs 21 órakor kezdődik.

Planéta az MTI-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, a torna nehézsége a feszített program, de ki kell zárniuk a külső tényezőket.

A két csapat eddig 82 alkalommal játszott egymással, a mérleg magyar szempontból 49 győzelem, három döntetlen és 30 vereség.

Legutóbb két héttel ezelőtt, az Oslo melletti Fornebuban rendezett Möbelringen Kupa felkészülési tornán találkoztak: az első félidőben a magyarok mindössze két akciógólt szereztek, és végül 25-19-re kikaptak.

A női kézisek tíz percet bírtak csak a norvégok ellen Az első félidő nagyon gyengére sikerült, akkor szinte csak hetesből tudtunk gólt lőni.

“Már a Möbelringen Kupán is úgy éreztük, hogy nagyon együtt vagyunk, és a három vereség ellenére lehetett látni nagyon jó momentumokat is. Ameddig bírtuk, felvettük a versenyt a világelithez tartozó ellenfelekkel. Akkor még nem igazán szoktunk össze, de most már hatvan percig bírjuk a meccseket” – mondta a jobbátlövő.

Hozzátette, reményei szerint a norvégok ellen úgy folytatják, ahogyan a spanyolok ellen kézilabdáztak. Meglátása szerint a címvédő skandináv együttes gyorsasága megegyezik a spanyol stílussal, de talán a magyaroknál kevesebb önbizalommal érkeztek, hiszen meglepetésre egyetlen pontot sem hoztak magukkal a csoportkörből.

“Mi jobb lelki állapotban vagyunk, és jól ismerjük a norvégok játékát. Ha ugyanúgy betartjuk a taktikát, mint a spanyolok ellen, hasonlóan jó mérkőzést játszhatunk”.

A francia Chambray Touraine légiósa elárulta, nagyon örül neki és pluszt jelent számára, hogy éppen Franciaországban rendezik az Európa-bajnokságot.

“A helyi szurkolóim is tudják követni a mérkőzéseket, gyakran írnak is. A csapattársaim viszont sajnos nem tudnak eljönni” – mesélte Planéta, aki szerdán nyolc góllal a mezőny legeredményesebb játékosa volt.

A meccs legjobbjának megválasztott kapus, Bíró Blanka elmondta, a lefújás után az öltözőben énekeltek és táncoltak örömükben, ám az ünneplés a szállodában a késői időpont miatt már nem folytatódott. Elárulta, idén sem maradt el a decemberi világversenyekhez kapcsolódó hagyomány: Mikulás-nap alkalmából megajándékozták egymást a játékosok és a stáb tagjai.

Ferencvárosi klubtársa, Lukács Viktória úgy értékelt, nagyon felszabadultan, jó összpontosítással játszottak a spanyolok ellen, és ez az eredményen is meglátszott.

“Kíváncsian várom a következő mérkőzést, mert mostanában nem egyszer játszottunk a norvégokkal, legutóbb éppen két héttel ezelőtt. Biztosan abból is fogunk tanulni, megbeszéljük a negatívumokat és a pozitívumokat”

– mondta a szélső, akinek eddig kilenc gólja van a tornán.

Lukács kifejtette, nem biztos, hogy az előnyükre válik, ha hatvan percen keresztül igyekeznek tartani ellenfelük nagy tempóját, de lehet, hogy lesz egy olyan időszak a meccsen, amikor kimondottan az lesz a feladatuk, hogy rohanják le őket.

“Nem reális, hogy a norvégok pont nélkül állnak, biztosan nagyon fel fogják magukat szívni, nagyon nehéz találkozó vár ránk. Ha a szerdai mentalitást és játékot át tudjuk vinni, akkor játszhatunk egy jót, és bármi megtörténhet” – magyarázta.

Lukács szerint előny, hogy a Ferencváros játékosai teszik ki a magyar válogatott kezdősorának nagy részét, mert olyan figurákat is használhatnak, ami nincs megbeszélve, hiszen tudják, milyen mozdulat után mi következik. Az irányító, és egyben csapatkapitány Kovacsics Anikó mérlegeli, képesek-e megcsinálni, ami a klubcsapatukban jól működik.

A magyar csapat múlt szombaton 28-25-re kikapott az előző tornán ezüstérmes Hollandiától, majd hétfőn Horvátországot 24-18-ra, szerdán Spanyolországot 32-26-ra legyőzte, így a C csoport második helyén végzett.

A középdöntő II. csoportjában, Nancyban pénteken 21 órától a címvédő norvégokkal, vasárnap a németekkel, majd jövő szerdán a románokkal találkozik a válogatott, onnan az első kettő jut az elődöntőbe, a harmadik helyezett pedig az ötödik helyért játszhat.

A magyarok már a csoportból való továbbjutással elérték, hogy az első kalapba kerüljenek a jövő decemberi, Japánban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének sorsolása előtt.