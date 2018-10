Százmilliókat szórtak el a bokszban, az ismerősök jól jártak, a szövetség csődben

Az ifjúsági ökölvívó-világbajnokság története azt mutatja meg, hogyan élnek vissza az Orbán Viktor sportszeretetének köszönhető gazdagsággal: ingyenes győri helyszín helyett 68 milliós rongyrázás a Duna Arénában, százmilliónál több a közeli munkatárs cégének hangosításra és ringvilágításra. A Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat fideszes elnöke már le is mondott szövetségbeli elnökségi tagságáról. Erdei Zsolt elnök még a helyén.

A történet egyik kulcseseménye a 2017. áprilisi elnökváltás: Csötönyi Sándort az amatőr és profi világbajnok bunyós Erdei Zsolt váltotta a Magyar Ökölvívó Szövetség (MÖSZ) élén. Csötönyiről, az utolsó „szocializmusból hátramaradt” sportvezetők egyikéről két dolgot érdemes rögzíteni:

elnöki időszaka alatt még a 2003 és 2011 közötti ínséges időszakban sem fordult elő, hogy fizetésképtelen lett volna a szövetség,

ám akkor nagyságrenddel eredményesebb volt, s több versenyzőt számlált a magyar felnőtt boksz, mint napjainkban. Pedig 2013 és 2018 között mintegy négymilliárd forint állami támogatást kap a sportág.

Megkeresésünkre Csötönyi azt mondta; 138 millió forint volt a kasszában, amikor átadta a szövetséget utódjának.

A szövetség éves támogatásáról a 2017. szeptemberi elnökségi beszámoló ad tiszta képet. Ebben az áll: az évi 566,5 millió forint állami támogatás jelentős részét a minisztérium időben utalta, csak 24.5 millió forint érkezett késve, augusztusban.

Úgy tudjuk, a 2017-eshez nagyságrendileg hasonló összegű 2018-as állami támogatás is időben megérkezett,

ezért is megdöbbentő, hogy információnk szerint szeptemberre 348 millió forintos hiányt halmozott fel a szövetség.

Sportrendezvényben „úsznak a kis halak”

A kormány, amióta a sportot kiemelt ágazatként kezeli, minden hazai rendezésű nemzetközi sporteseményt komoly összeggel támogat. Így például

a világ Magyarországon kívüli részén piaci alapon működő ATP-, WTA-teniszversenyeket,

és a széles közönség számára teljesen érdektelen 2018. augusztus végi amatőr ifjúsági ökölvívó-világbajnokságot is.

Az új bokszelnök és stábja nyilván úgy gondolta, nem árthat, ha kezdésként dobnak egy nagyot, ezért miután már két korábbi jelölt is visszalépett, beugróként vállalták az ifjúsági vb megrendezését. Az elnökség jóváhagyta a rendezést. Az első ötlet az volt, hogy az Európai Ifjúsági Olimpia szervezésével jelentős tapasztalatokat szerzett, megfelelő létesítményháttérrel rendelkező Győrbe viszik a versenyt. Erdei ezért február végén tárgyalásokat kezdeményezett Borkai Zsolt polgármesterrel, korábbi MOB-elnökkel, aki örömmel fogadta volna be az eseményt.

A 24.hu kérdésére Borkai megerősítette a tárgyalások tényét, továbbá elmondta, kért egy előzetes költségvetést, amelyre március 13-án kapott választ.

Az AIBA (Nemzetközi Amatőr Ökölvívó Szövetség) útmutatása alapján összeállított költségtervet levélben mellékelte a szövetség. Ez 472 361 980 forintról szólt. Ebben természetesen nem szerepelt a győri sportcsarnok bérleti díja: a város támogatásként ingyen adta volna a helyet. Ám jeleztük, hogy a város képviselője, mint minden helyi rendezvény esetében, szeretne bent lenni a szervezőbizottságban. A tárgyalások eztán elakadtak. Nem sokkal később jött egy újabb MÖSZ-értesítés, amely az AIBA versenyrendezési előírásokra hivatkozva kicsinek nevezte a győri csarnok befogadóképességét, ezért sajnálattal visszamondták a megkeresést

– emlékezett vissza Borkai.

Mindez azért különös, mert a győri csarnok befogadóképessége nagyságrendileg akkora – 5500 fő –, mint a visszabontott későbbi helyszíné, a Duna Arénáé, amelyért információnk szerint 68 millió forint bérleti díjat kellett fizetni, szemben a győri helyszínnel. Persze ekkora nézőtérre sem volt szükség: bizonyítékként ott voltak az üresen tátongó lelátók.

Úgy tudjuk, a helyszínváltoztatás ötlete nem Erdei, hanem Balogh Sándor fejéből pattant ki. Balogh sportberkekben a budapesti vizes vb-ért felelős állami cég, a Bp2017. Nonprofit Kft. gazdasági igazgatójaként vált ismertté. 2017 óta már az ökölvívó-szövetség elnökségi tagja, továbbá 2018 óta a Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöke. Mint szövetségi elnök automatikusan tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak is.

Balogh Sándor Wikipédia-oldala olyan részletes, mintha saját maga szerkesztette volna. Kiderül belőle az is, hogy miközben tucatnyi helyen viselt vagy visel vezetői pozíciót (alelnök például a Magyar Bolygóközi Társaságnál), már korábban is kokettált a sporttal:

2013-ban alapító tagja volt a Ghánai Vízilabda Szövetségnek.

Az elnökségből kiszivárogtatott információ szerint Balogh győzte meg az elnökséget és Erdeit, hogy kár drága pénzen Győrig utaztatni a versenyzőket, amikor itt az általa jól ismert Duna Aréna, amely tökéletesen alkalmas szárazföldi események lebonyolítására is, ha lefedik a versenymedencét.

Erdei Zsolt tavaly októberben személyesen Orbán Viktorral vitatta meg a magyar ökölvívás jövőjét. Balogh is jól mozgott kormánykörökben – már a vizes vb előtt is –, de az sem ártott kapcsolati tőkéjének, hogy exfeleségét, Bártfai-Mager Andreát, az idén a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszternek nevezték ki. Baloghnak és Bártfai-Mágernek közös történetéhez tartozik, hogy a G7 szerint Bártfai-Mager rózsadombi lakásába a 2010-es években mintegy hatvan olyan cég volt bejelentve, amelyek „közül több is komoly adótartozást halmozott fel, zavaros körülmények között szűnt meg, vagy költözött el az elmúlt években”. A cikk szerint a cégek többsége „Magyarország egyik legegzotikusabb vállalkozójához, Balogh Sándorhoz kötődött”.

Balogh különleges karrierjének és kapcsolatrendszerének ismeretében nem is olyan meglepő, hogy a kormány április 25-i határozatában rendezési jogdíj címen

200 000 svájci frankot (hozzávetőleg 60 millió forintot), és ezen felül 233 081 980 forint rendezési költség fedezetet biztosított a MÖSZ-nek az augusztus 20-31. közötti ifjúsági ökölvívó-világbajnokságra,

továbbá „felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Bp2017 Nonprofit Kft. útján a Világbajnokság szervezésében történő közreműködésről”.

Balogh egy május végi sajtóebéden jelentette be, hogy

a vizes vb projektcégéből a Duna Aréna üzemeltetéséért és hasznosításáért – a fenntartási költségek fedezésére – felelős vállalkozás lesz a Bp2017, azt követően, hogy a generálkivitelező Market Zrt. az uszoda ideiglenes elemeinek visszabontása után várhatóan augusztusra átadja hivatalosan is a területet,

de addig sem pihennek, mert 2018. december 31. után az összes magyarországi nagy sportrendezvény lebonyolításáért is felelős lesz a kft., ezért már a nyáron a Duna Arénába hoznak több mint féltucat komoly nemzetközi rendezvényt – például augusztus 20-31. között az ifjúsági ökölvívó-vb-t is.

Hozták is. A szervezőbizottságnak Balogh Sándor lett az elnökhelyettese.

Miből jön össze a 472 361 980 forintos költségvetés másik fele?

A MÖSZ a mintegy 700 versenyző, edző és sportvezető résztvevőnek a Hélia, az Aréna, a Hungária City Centre szállodákat ajánlotta ki az AIBA által meghatározott 90-135 eurós ellátási díjért. Megjegyezzük, érthetetlen döntés ez is:

amatőr ifjúsági világversenyeken szokatlan luxus a négy-, ötcsillagos szálloda.

Elvégre bármely ifjúsági világversenyt nehéz nyereségesen megszervezni – ezért mondták le ketten is az idei vébét a magyar beugrás előtt. Az általános gyakorlat szerint a fejenkénti ellátási díj egészében a rendezőé. Ezért a szállást, az étkezést, a reptéri, illetve a versenyhelyszín és a szálloda közti transzfert kell biztosítani. Ha a rendező ezt olcsóbban kihozza, mint amennyit a nemzetközi szövetség napidíjként megállapít, akkor a megspórolt összeget arra költheti, amire akarja.

Nagyjából 700 fővel és átlagosan hat nap jelenléttel számolva – még ha kalkulálunk is azzal, hogy akadnak, akik kevesebb éjszakát töltenek itt – alaphangon 4000 vendégéjszakáról, azaz majd félmillió euró (160 millió forint) bevételről beszélünk.

A szövetség vb-bevételei az állami forrással és a saját bevétellel együtt nagyságrendileg elérték a fél milliárd forintot.

Mire ment el ez a hatalmas összeg?

Hogy a pénz mire ment el, Csötönyi Sándor sem érti. Ő elnökként 1996-2017 között bő féltucatnyi hazai ökölvívó-világverseny rendezésében vett részt úgy, hogy állami támogatást nemigen kapott. Az 1997-es budapesti felnőtt vb-t leszámítva a korosztályos eseményeket soha nem a fővárosban rendezték. Csötönyi minden évben részt vállalt a nagy hagyományú debreceni Bocskai-emlékverseny rendezésében is.

Utóbbi azért érdekes, mert Debrecen hasonló módon gondolkodik a sportesemény-rendezésről, mint Győr. Részt kér és vállal a szervezésből, cserébe támogatásként ingyen adja a helyszínt, az olcsó szállást, étkezést. Csötönyi így a versenyzőnkénti, edzőnkénti ellátási díj és a valós bekerülési költség közti különbségből nemhogy nullszaldósan, de apró helyi szponzorációkkal nyereségesen tudta megrendezni a versenyt.

Csötönyi állítása szerint egy-egy Bocskai-emlékversenyen 130-150 (felnőtt) ökölvívó és mintegy 50-70 edző, sportvezető vesz részt, tehát nagyjából harmadakkora rendezvényről beszélünk, mint amilyen az ifi vb volt. Ellenben a Bocskai soha nem került többe 40 millió forintnál.

Amennyiben jóindulatúan állunk a történethez, megállapíthatjuk: a Magyar Ökölvívó Szövetség és annak jelenlegi elnöke rossz tanácsoknak felülve űrrepülővel akarta elkápráztatni a nagyvilágot akkor, amikor egy kis kétmotoros, propelleres gép is elegendő lett volna.

A jó hír: ez sikerült, mert a vélemények szerint nemhogy ilyen amatőr korosztályos világversenyt, de még felnőttet sem látott a világ, az AIBA agyba-főbe dicsérte a rendezést.

A rossz hír: a költségek akkorára rúgtak, hogy a záróbankettet követően nem sokkal 348 milliós hiányt mutat a mérleg, és sorban állnak a vállalkozók a pénzükért, sőt még az ezüstérmes Orbán Adrián sem kapta meg a beígért jutalmát.

Akad itt azonban más is

Erdei Zsolt – mint első számú felelős vezető és aláíró – hátát más teher is nyomja. Információnk szerint március és október között nem volt elnökségi ülés, így jóváhagyó határozatok sem születtek ez idő alatt.

Március után október 3-án tartotta az első elnökségi ülését a MÖSZ, amelyben az elnök tájékoztatta a tagokat a kialakult pénzügyi helyzetről.

Úgy tudjuk, Orodán Sándor , a felügyelőbizottság elnöke belső vizsgálatot rendelt el, de annak eredményétől függetlenül várhatóan lemond tisztségéről.

, a felügyelőbizottság elnöke belső vizsgálatot rendelt el, de annak eredményétől függetlenül várhatóan lemond tisztségéről. Az elnökség tagja, Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgyűlésének fideszes elnöke, akinek pontos rálátása volt valamennyi Bocskai-emlékverseny rendezésére, annak költségeire, már megtette ezt. Október 3-án lemondott elnökségi tagságáról.

A hatalmas túlköltekezés oka a zuhanyhíradó szerint az, hogy a győri csarnok és a Duna Aréna árkülönbözetén – 68 millió forint – túl számos érthetetlenül magas költségelem került be a büdzsébe.

A szövetség hat új ringet vett a világbajnokságra, holott a korábbi gyakorlat szerint tagszervezetektől kérték azokat be.

A győri helyszín elvetésének indoka a csarnok mérete mellett a távolság és a szállítási költség volt. Ehhez képest 30 millió felettire rúg a részvevők transzferköltségére benyújtott számla.

A szövetségnek évek óta szponzora az InKal Security, amely nemhogy elvitt eddig, hanem támogató forintot hozott. Ehhez képest a világbajnokságot a Duna Aréna biztonsági cége, a Valton Security biztosította. Úgy tudjuk, a 11 napos munkát 54 millió forintért végezték el.

A vb költségszámlái között szerepel egy nagyságrendileg 120 millió forintos, már kifizetett, a TOP Sport Média Kft. nevére kiállított számla. Az összegért a vb hangosítását, a ringvilágítást és a közvetítést oldották meg. A szigetszentmiklósi céget egy nappal azt követően jegyezték be, hogy április 25-én a kormány határozatot hozott a vb-támogatásra. A cég többségi tulajdonosa az a Kendi Ágnes Hana , aki kérdésünkre elmondta, Erdei kinevezése után a MÖSZ-ben dolgozott, a kommunikációért volt felelős. Júliusban Abu Dhabiban Szántó Évával (korábban a Bp2017 ügyvezetője volt) ő prezentálta a vb szervezésével kapcsolatos terveket, míg a világbajnokságon már úgynevezett competition managerként is tevékenykedett. „A szervezés jelentős része az én dolgom volt. Arculat, kommunikáció, online felületek, dekoráció, közvetítés, kapcsolattartás az AIBA-val” – nyilatkozta kérdésünkre, amelyből kiviláglik, erős ráhatása lehetett a vb szervezésére.

, aki kérdésünkre elmondta, Erdei kinevezése után a MÖSZ-ben dolgozott, a kommunikációért volt felelős. Júliusban Abu Dhabiban (korábban a Bp2017 ügyvezetője volt) ő prezentálta a vb szervezésével kapcsolatos terveket, míg a világbajnokságon már úgynevezett competition managerként is tevékenykedett. „A szervezés jelentős része az én dolgom volt. Arculat, kommunikáció, online felületek, dekoráció, közvetítés, kapcsolattartás az AIBA-val” – nyilatkozta kérdésünkre, amelyből kiviláglik, erős ráhatása lehetett a vb szervezésére. A TOP Sport Média Kft. ügyvezetője és másik tulajdonosa az a Lukács Adorján, aki Kendi Ágnes Hana párja és szintén tagja Erdei bizalmi körének, cikkünk írásakor is egy kazahsztáni versenyen tartózkodott két magyar ökölvívóval.

Rákérdeztünk a TOP Sport Média Kft. éppen Izraelben tartózkodó többségi tulajdonosánál arra is, nem tartja-e összeférhetetlennek, hogy a szövetség megbízottként, a vb competiton managereként a frissen alapított saját cégével szolgáltat és számláz ki kilenc számjegyű összeget a vb-rendezéssel kapcsolatban?

Nem. A szövetség kért be árajánlatokat mindenre és a miénk volt a legjobb. Természetesen ennek minden pontja ellenőrizhető, de én nem adhatom ki ezeket az információkat, mivel a szerződésem ezt nem teszi lehetővé. Ez akkor fura, ha drágán vagy rosszul dolgozunk. Úgy hogy a legjobb árat adtuk és aztán az elvártnál is sokkal többet adtunk, így nem találok benne kifogásolható dolgot. Ebben a vb-ben egyszerűen annyi történt, hogy menet közben nagyon sok lett a plusz költség. Azt nem tudom pontosan, hol szállt el a dolog. Azt tudom, hogy mi feladatainkra a nulladik perctől megvolt a költségvetés, amit egy forinttal sem léptünk túl és a minősége az AIBA szerint is tökéletes volt. Sportdiplomácialig sosem tapasztalt lehetőségeket kaptunk. Sajnálom, hogy a hírek nem tudnak erről szólni

– érvelt Kendi Ágnes Hana.

Tehát a kormányhatározat másnapján bejegyzett, a szövetség kommunikációs munkatársának tulajdonában álló cég kap 120 millió forintot hangosításra, ringvilágításra, közvetítésre a Duna Arénában, amelyben ezek szerint 68 millió forintos bérleti díjért nem biztosítottak hangosítást és ringvilágítást. Majd a cégvezető azt mondja,

nem tudja, hol szállt el a dolog.

