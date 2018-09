Őrült összeget fog keresni a 22 éves kosaras

Pörög az élet Minnesotában. A napokban terjedt el a pletyka, hogy a csapat egyik legfontosabb játékosa, Jimmy Butler azt szeretné, ha elcserélnék, szombaton pedig a legjólértesültebb NBA-s szakíró, Adrian Wojnarowski tweetelte, hogy

Karl-Anthony Towns öt évre szóló, 190 millió dolláros, úgynevezett szupermaxos szerződést fog aláírni a Timberwolvesnál.

In a deal that cements him as the franchise’s long-term cornerstone, Minnesota Timberwolves All-Star center Karl-Anthony Towns has agreed to a 5-year, $190M super-maximum extension, league sources tell ESPN.

