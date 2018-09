Kim Rasmussen figyelmét sem kerülték el a brillírozó juniorok

A magyar női kézilabda-válogatott kapitánya, Kim Rasmussen kihirdette keretét a szeptember 23. és 30. között tartott győri edzőtáborra. A felkészülés lezárásaként pedig kétszer is megmérkőzik majd a csapat a vb-hatodik montenegrói válogatottal.

A dán szakember külön kiemelte, hogy a nyáron remeklő utánpótlás-csapatok játékosaiból is hívott a B-csapatba játékosokat, mivel rájuk is számíthat majd a jövőben.

A junior világbajnok csapat tagjai közül többen is a B-keret tagjai, de fontos tudni, hogy a tehetség még nem jelent sikert felnőtt szinten, sokat kell dolgozniuk és érniük ahhoz, hogy a felnőttek között is felvegyék a lépést a legjobbak ellen is, de ehhez a mostani közös munka is hozzájárulhat. Szeretnék minél több játékost megnézni, hogy lássam, mennyire motiváltak, mennyire készek a közös munkára és a fejlődésre. Az A- és B-keret is nyitott, a B-keret tagjai is bebizonyíthatják, hogy van helyük az A-keretben.