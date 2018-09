Wimbledon szakíthat egy régi hagyománnyal

Jövőre Wimbledonban és az Australian Openen is bevezethetik a döntő szettes rövidítést egyesben. A tenisz Grand Slam-tornák közül jelenleg egyedül a most zajló US Openen van érvényben erre vonatkozó szabály, a többi három versenyen az ötödik szettet két játék különbséggel kell megnyerni.

A téma azután vált ismét aktuálissá, hogy idén Wimbledonban Kevin Anderson csak 6 óra 36 perces maratoni csatában, a döntő játszmát 26:24-re megnyerve tudta megverni az elődöntőben az amerikai John Isnert, majd a fináléban három sima szettben kikapott a szerb Novak Djokovictól.

A rendező All England Club szóvivője a Reutersnek azt mondta, napirenden van a kérdés, tárgyalni fognak róla.

Az ausztrál illetékesek most is dolgoznak New Yorkban, gyűjtik a véleményeket a játékosoktól, ex-teniszezőktől, edzőktől, hogy bevezessék-e a döntő szettes rövidítést női és férfi egyesben, és hogy esetleg utóbbi számban is alkalmazzák-e a két nyert játszmára menő meccseket.

A négy GS-torna képviselői a tervek szerint ezen a héten tanácskoznak majd Flushing Meadowsban.

Fotó: Glyn KIRK / POOL / AFP