Cseh László kirobbanó formában van

Cseh László edzője, Plagányi Zsolt azt mesélte a DIGI Sportnak, hogy a magyar úszó jobb formában van, mint amikor három éve világbajnok lett.

Én azt látom, hogy ilyen felkészültségi állapotban még sohasem volt, amióta én vagyok az edzője, pedig világbajnok lett Kazanyban. A mostani időeredményei jobbak, mint az akkoriak, és az állapota is jobb, mint abban a pillanatban. Ha fejben el tudja viselni a terhet – ez minden versenyző számára a legnehezebb -, akkor nagyon jól fog úszni. A kemény felkészülés, amin túlvan, abszolút jól sikerült, be is épült rendesen, látszik az eredményeken, a mozgásán. Neki igazából nem is az Eb-érem a kihívás, hanem, hogy milyen időt fog tudni úszni. És nagyon jó idő van most benne