Froome nagyon nem bírta a végét

A belga Tim Wellens nyerte a Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny negyedik, keddi szakaszát, az ausztrál Rohan Dennis megőrizte az összetettben élen állónak járó rózsaszín trikót.

A Giro első három szakaszát – a viadal történetében először – Európán kívül, Izraelben rendezték. Az első olaszországi etap utolsó két kilométeréhez együtt érkezett a nagyobb boly alkotta főmezőny, ám a caltagironei záró emelkedőn, amely ugyan csak 800 méter hosszú, de tíz százalékos meredekségű volt, egy támadás megnyújtotta a sort. A hajrát a belga Lotto bringása bírta legjobban a kanadai Michael Woodsot és a hazai közönség előtt tekerő Enrico Battaglint megelőzve.

WHAT . A . FINISH!!!

A sensational end to Stage 4 of the #Giro101 pic.twitter.com/Ft2fU6AKgX

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 2018. május 8.