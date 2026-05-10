ADHD-s gyereket nevelni hatalmas kihívás, de van segítség

Neveletlen, elkényeztetett, izgága gyerek, nem tud öt percre megülni a fenekén. A szülei hagyják, hogy azt csinálja, ami éppen eszébe jut, arra sem veszik a fáradságot, hogy rászóljanak. De még ha rá is szólnak, a gyerek meg sem hallja, vagy rögtön kivágja a hisztit.

Egy ADHD-s gyerek rendszerint ilyen gondolatokat válthat ki azokból, akik semmit sem tudnak az ADHD-ról, vagy csak annyit, hogy ez egy manapság divatos kifejezés, amivel gyereknevelésre alkalmatlan szülők szeretik magyarázni a bizonyítványukat. Mindeközben az ADHD-s gyerekek szülei mindennap úgy élnek, mintha konstans bevetésen lévő tűzszerészekként dolgoznának egy aknamezőn. Minden pillanatban tudniuk kell, hogyan és hová léphetnek. Bombájuk ezernyi apró trükk és szabály alapján működik, melyek gyakran változnak. Egyetlen apró hiba eredménye dobhártyákat, idegeket és szíveket szaggató dühroham lehet.