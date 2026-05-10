Görögtűzzel dobálták meg az ellenfél szurkolóit a berohanó ultrák, félbeszakadt a csúcsrangadó

A Slavia 3-2-re vezetett, és a győzelemmel bebiztosította volna a címvédését, ám a berohanó ultrák miatt nem ment végig a hosszabbítás.

🚨🇨🇿 Meanwhile in the Prague derby… the Slavia Prague fans stormed the pitch in the last minutes of the match and charged towards the Sparta Prague fans. 😳

A felvételeken úgy tűnik, hogy az egyik pirotechnikai eszközzel eltalálták a Sparta kapusát, Jakub Surovcikot, de az elsődleges célpont nem ő volt, hanem a vendégtábor, ugyanis a Slavia-szurkolók oda hajigálták be a görögtüzeket. Surovcik később azt írta a közösségi médiában, hogy elfogadhatatlannak tartja, hogy megüssék a pályán, és jogi lépéséket tesz majd az ügyben.

A Slavia elnöke máris akcióba lendült

„A Slavia értékei nem a gyűlöletről és az erőszakról szólnak. Vállaljuk a felelősséget a történtekért, és levonjuk a következtetéseket. Ami a szombati, Fortuna Arénában rendezett derbi végén történt, az a klub modern történetének legnehezebb pillanata.

Ez nem futball. Ez nem a Slavia. Ez egy olyan szégyen, amelyet mindannyian viselünk

– nyilatozta Jaroslav Tvrdik, a Slavia elnöke.

Aki bejelentette, hogy a klub azonnali hatállyal bezárja az ultrák törzshelyének számító északi lelátót, amit egészen addig nem nyitnak ki újra, amíg a balhéban érintett összes szurkolót nem sikerült azonosítani és felelősségre vonni.

„A beazonosított elkövetők a házirenddel összhangban örökös kitiltást kapnak a Fortuna Arénából. A Slavia ezzel párhuzamosan teljes kártérítést követel majd a szurkolók által okozott károk miatt, beleértve a szövetség által kiszabott szankciókat is” – tette hozzá Tvrdik.

Érthető, hogy a Slavia elnöke zabos, mert a fegyelmi bizottság várhatóan nem lesz elnéző a klubbal, amely a két csapat egymás elleni meccse előtt 8 ponttal vezetett a városi rivális előtt.