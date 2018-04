Az első három hely valamelyike a cél a hokivébén

Az első három közé kerülés a cél a magyar jégkorong-válogatottnak a vasárnap kezdődő budapesti divízió I/A-s világbajnokságon – fogalmazta meg a hazai szövetség (MJSZ) elvárását az elnök Such György.

A szövetségi kapitánnyal szemben a nyilvánosság előtt is megfogalmazott követelmény az, hogy az első háromban kell végezni, azzal együtt is, hogy mindannyian tudjuk, mennyire kiegyenlített a mezőny, és hogy egy-egy meccs eredménye nüanszokon is múlhat