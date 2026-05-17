Itthon és Európában is duplázna a kínai óriás, amely Magyarországon már előzi a Teslát

Tovább erősítene a magyar piacon a BYD, amely stratégiai helyszínként tekint Magyarországra – közölte Rényi-Vámos Ádám, a kínai autóipari és technológiai óriáscég országigazgatója az MTI-vel.

A kínai autómárka az év első négy hónapjában 1190 új autót értékesített Magyarországon. Ez eltörpül a BYD Auto által tavaly globálisan értékesített 4,6 millió autó mellett. A kínai óriás hazánkban ezzel a teljesítménnyel a személy- és kishaszongépjárművek piacán 2,46 százalékos részesedést ért el. Az új energiával hajtott járművek – vagyis az elektromos és plug-in hibrid autók – szegmensében viszont 14 százalékos a részesedése. A tisztán elektromos autók piacán a BYD ennél erősebb eredményt ért el: január és április között 790 ilyen autót adott el Magyarországon, ami 17,1 százalékos piaci részesedést jelent.

A cég közlése szerint ezzel a BYD átvette a vezetést a Teslától a magyarországi elektromosautó-piacon.

A BYD jelenleg nyolc elektromos és öt plug-in hibrid modellel van jelen a magyar piacon. A legnépszerűbb modelljük a cég szerint a SEAL U DM-i plug-in hibrid SUV volt, amelyből 248 darabot adtak el. Az országigazgató jelezte ugyanakkor, hogy idén további modellek bevezetését is tervezik.

A menedzser közlése szerint a cég másik márkája, a Denza is megérkezik idén Magyarországra. A BYD emellett megkezdi „a Flash nevű szupertöltőrendszer” bevezetését is. A vállalat szerint a rendszer öt perc alatt 10-ről 70 százalékra, kilenc perc alatt pedig 10-ről 97 százalékra tudja emelni egy elektromos autó töltöttségét. Ezek az eszközök kezdetben a kereskedői hálózatban lesznek elérhetők – közölték.

A BYD tavaly 15 ponton értékesített hazánkban, de idén megdupláznák a hálózatot. A kínai óriás tavaly év végén szerte Európa harmincöt országában több mint ezertagú hálózattal rendelkezett, ezt terveznék kétszeresre növeszteni – derül ki a közleményből.