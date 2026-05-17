„Íme néhány emlékeztető a luxusról, amit ön tegnap letagadott a közleményben” – Magyar Péter fotókkal üzent a Kúria elnökének

Haladéktalanul távozzon Varga Zs. András, közpénzen luxizó, fideszes kúriai elnök

– üzente meg Magyar Péter vasárnap a Facebookon.

„Az a Varga Zs. András, aki amolyan fideszes stílusban rendszeresen fenyegette a saját kollégáit. Az a Varga Zs. András, akiről most kiderült, hogy a közpénzen épített luxust ugyanúgy szereti, mint a bukott kormánytagok. Az a Varga Zs. András, akiből Orbán Viktor úgy csinált legfőbb bírót, hogy előtte egy napot sem dolgozott bíróságon, és soha egyetlen bírósági ítéletet sem hozott” – sorolta a miniszterelnök.

Magyar felidézte, a Kúria elnöke tegnap közleményben kérte ki az állítását, miszerint a magyar emberek pénzén készíttet magának luxus-elnökiszintet a Kúria épületének több tíz milliárdos felújításának keretében.

Magyar úgy folytatta, „íme néhány emlékeztető a luxusról, amit ön tegnap letagadott a közleményben”.

Ezeket pontokba szedte:

aranyozott plafon az elnöki szobában;

gondosan kiválasztott márványlapok az elnöki fürdőben;

bírói klub, a bírák számára elengedhetetlen bárpulttal;

üvegtetővel fedett télikert, pálmákkal a bíró klub előtt;

új teraszok Parlamentre nyíló csodás kilátással.

Posztjában fotókat is mutatott:

Mindezt természetesen közpénzen, titokban. Vajon mit szólnak ehhez a nettó 200-300 ezer forintot kereső leírók, jegyzők és más igazságszolgáltatási kollegák, akikért önnek nem volt ideje/kedve kiállni, hisz épp a márványlapokat kellett válogatni az elnöki fürdőbe? Tovább is van, mondjam még?

– tette fel a kérdést a kormányfő, majd megüzente neki: „távozzon mielőbb, a többi közpénzen luxizó Orbán-bábbal együtt!”

A Kúria szombati közleményében arról írt, az épület rekonstrukcióját nem a Kúria jelenlegi, hanem az előző vezetése hagyta jóvá, és „az akkori tervekben is szerepelt a tetőtéri – nem elnöki, hanem – bírói klub”.

Szivarszoba és elnöki lakosztály sem a korábbi, sem a jelenlegi tervekben nincs, és a Kúria carrarai márványt sem rendelt

– fogalmaztak.