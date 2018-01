A drámai győzelem után még a pályán jött a lánykérés

Hosszabbításban dőlt el az USA egyetemi amerikai futballbajnoksága, amelynek a döntőjét az Alabama Crimson Tide és a Georgia Bulldogs játszotta. A harmadik negyedben 20-7-re még a Georgia vezetett, de a félidőben irányítót cserélő, és az elsőéves Tua Tagovailoát harcba dobó Alabama egyenlíteni tudott, sőt Andy Pappanastos elintézhette volna, hogy ne legyen hosszabbítás, de 36 yardról csúnyán elbaltázta a mezőnygól-kísérletet.

It looks like Pappanastos’ plant foot slipped slightly and he pulled it left badly pic.twitter.com/g5abAiwava

— Dr. Saturday (@YahooDrSaturday) 2018. január 9.