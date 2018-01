30 ponttal égtek, mégis csendre intette a közönséget

A Detroit Pistons kosárlabda-csapata elég méretes pofonba szaladt bele szombaton hajnalban Philadelphiában, az NBA legutóbbi játéknapján, a 76ers 114-78-ra nyerte meg a meccset. A harmadik negyedben André Drummond dobhatott két büntetőt a vendégektől, fütyült is a közönség rendesen, ami annak is szólt, hogy a detroiti center karrierje során botrányosan dobott a vonalról. Most viszont betalált, majd csendre intette a közönséget. Ekkor épp 30 ponttal égett a csapata.

Karl-Anthony Townsnak, a Minnesota Timberwolves 22 éves centerének fantasztikus estéje volt, 25 pontot és 23 lepattanót szerzett a Boston Celtics elleni mérkőzésen. Csapata így is kikapott 91-84-re.

Manu Ginobili 40 évesen is rendkívül hasznosan játszik San Antonióban, ezúttal a Phoenix ellen szállt be 21 ponttal a kispadról. Nyert is a Spurs 103-89-re.