Majdnem drámával indult a Sydney-Hobart vitorlásverseny

Kis híján ütközés történt a 73. Sydney-Hobart vitorlásverseny keddi rajtjánál.

Két esélyes hajó, az LDV Comanche és a nyolcszoros győztes Wild Oats XI alig néhány méterre kerülte el egymást. Utóbbi hajó akár időbüntetést is kaphat a verseny után veszélyes manővere miatt.

A videón 1:06-nál látszik az eset:

📺WATCH: The 2017 @rshyr is underway and it was a dramatic start! LDV Comanche has lodged a protest against @WildOatsXI as Hobart gets ready for the arrival of a fleet of 102 yachts… #rshyr pic.twitter.com/bTXMijHal0

— Brent Costelloe (@brentcostelloe) 2017. december 26.