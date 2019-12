Karafiáth: Hiába volt itt rendszerváltás, kushadunk

Máig visszatér álmomba a hatalmas vörös rókám, amit nagy adakozórohamomban az erdélyi gyerekeknek szánt ajándékcsomagba tettem. Hiába voltam már tizennégy éves, ez volt a kedvenc játékom, nem tudtam nélküle elaludni. Drága darab volt, igazi különlegesség, a szomszéd kamionos hozta Nyugatról. Miből gondoltam, hogy egy – utólag úgy látom – nyúzott játék segíthet? És a szüleim miért nem szóltak rám? Az eufória vagy a sokk miatt?

Anyám, honvédségi munkatárs, rettegett a családért, már régóta ment a pusmogás, mi lesz velünk, a honvédségi kiutalt lakással, tényleg hazamegy Oleg és a felesége, akitől a lányok orosz különórákat vesznek? Tényleg nem kell majd a határon órákon várakozni, ha az erdélyi rokonokhoz megyünk? Mindig lesz Milka csoki?

Ezek voltak a legfontosabb kérdéseim.

Sírva néztem a berlini fal leomlását, ahol előtte egy évvel voltunk, még a fal ünnepén, a leghatalmasabb felvonuláson, amit valaha láttam. Előtte ránk szóltak, ne cirkáljunk idegtépően az Alexon a világóra körül, amit pedig azért csináltunk, hogy legalább így körbeutazhassuk a világot. Amerika, London, Párizs, kérem, maga nem normális. Egyszer majd lesz világútlevelem!

Soha nem feledem el azt az érzést, amit évekkel később mérgező eufóriának nevezek el. Együtt lüktetni. A tömeg jó, a tömegnek igaza van, az ünnep az ünnep. Ez a bizonyosság megrémít később, és sokat gondolok arra, hogy ha minden úgy marad, én talán később is lengetem a zászlókat ujjongva, az első sorban, kétely nélkül, boldogan.

Így írtam erről:

Szegény kis emlékeink, gondolom most. Nem sok erőt adtok a generációmnak. De az évfordulókon megpróbálunk emlékezni azért. És utólag talán meglátjuk, hol romlott ez el. Talán már rögvest az elején. Vágvölgyi B. András, aki 1989-ben a Nagy Imre újratemetés sajtófőnöke volt, a huszonötödik évfordulón egy esszében ezt írta:

Azt hiszem, mindig baj, ha a többség nem mozdul. Mert a többség később is a többség lesz, ennek minden következményével.

Nagyjából ötvenezer ember. Vagyunk ma ennyien?

„Ha jól látom, pont ötvenezren írtuk alá a kultúra teljes gleichschaltolása elleni petíciót – mondja a szerző –, de talán többen is vannak, csak sokan kushadnak.”

De ezen nincs mit csodálkozni. Egyetértve Magyar Bálinttal abban, hogy ez a mostani kormány igenis használ maffiametódusokat, maffiatechnikákat a működésében, különösen gazdasági vonalon, azt gondolom, hogy a „maffiaállam” definíciónál pontosabb az a meghatározás (véletlenül tőlem), hogy:

az orbániáda egy továbbélő kádárista szociálpszichológiai struktúrákon tenyésző neofeudalizmus.

És ebbe a tömeglélektanba a kushadás is beletartozik.

Nem véletlenül félek a tömegtől magam is, nem hiszek a masszában.

Mert a massza manipulálható.

Ezt tudjuk, láttuk és látjuk ma is. Egy bélyegsorozat, sok sulykolt hazugság, torzított emlékezet.

Idézem még Vágvölgyit:

Emiatt is fontos, hogy pontosan emlékezzünk, ne a hivatalos, a tömeget barátnak tekintő hatalomnak, a szólamoknak bedőlve. A szólamok a többségnek szólnak mindig. És a többség megnyugvást akar, önigazolást, (akár hamis) hősöket.

Az évforduló kapcsán újra elolvastam Vágvölgyi 1989 című regényét, ami idén (meglepő módon) szűkített kiadásban látott napvilágot. A könyv eredetileg tíz éve, 2009-ben jelent meg, dokumentumregénynek hívta már akkor a kritika.

Szerettem ezt a sok forrással megtámogatott történetet, segített tájékozódni, megvilágítani részleteket; találtam az idézett források között olyan interjúkat is, amiket csak levéltározással, könyvtározással lehetett volna.

Azt írja a szerző:

A fiatalokat célozza meg a Pagony kimondottan az évfordulóra megjelentetett, friss szövegekből álló antológiája is, ami Ezentúl lesz banán – novellák a rendszerváltásról címmel jelent meg, és amibe én is megírtam (persze fikcióval átszőve) a történetemet.

A kiadó olyan szerzők kért fel, akik 1989-et kamaszként, vagy fiatal felnőttként élték át, így került egy kötetbe (többek mellett) Gerőcs Péter, Kiss Noémi, Laboda Kornél, Lackfi János és Mán-Várhegyi Réka.

Már a könyv fülszövege mutatja a hatalmas szakadékot a generációk között. Hogyan magyarázható el egy mai tininek, hogy lehetett internet és mobil nélkül élni? Elképzelhető ez egyáltalán?

Kovács Esztert, a Pagony alapító szekesztőjét idézem:

A fiatal generációnak ez pont annyira történelem, mint 1956. Annyira távoli, mintha egy másik galaxisban történt volna. Tulajdonképpen pont ez indított arra, hogy ez a kötet megszülessen. És igen, azt gondoltam, hogy személyes történetek és irodalom kell, mert csak ahhoz lehet kapcsolódni, egy történelemkönyvhöz nemigen. Az már egy másik kérdés, és ez engem szerkesztőként meglepett, hogy milyenek a mai középgeneráció emlékei és személyes történetei 89-ről. Azt gondoltam, hogy sokkal erősebb, sokkal meghatározóbb és sokkal boldogabb emlékeink vannak, amiket mindenáron szeretnénk átadni a gyermekeinknek. Ehhez képest nagyon sok felkért író nem akart vagy nem tudott mit kezdeni ezzel a témával. Létezik, hogy 1989 egyáltalán nem is volt olyan fontos, olyan euforikus? Nemrég Szegeden jártam a kötettel egy 1989-ről szóló konferencián. Az ottani kerekasztal-beszélgetésen is arra a következtetésre jutottunk, hogy Magyarországon, főként az egyszeri ember számára, 89 nem volt olyan jelentőségű és olyan katartikus, mint esetleg más kelet-európai országokban. A lassú változás már a 80-as évek elején elkezdődött, nem hirtelen, egyik percről a másikra változott meg a világunk – ráadásul a változás nem csak pozitív volt. Ez nagyon érződik a köteten is – vannak benne olyan novellák, amelyek egyértelműen pozitív kicsengésűek, és vannak olyanok, ahol a rendszerváltás árnyoldalai azonnal előkerülnek – nem beszélve arról, hogy a novellák keletkezési ideje 2019, és hiába próbálunk meg az 1989-es fejünkkel gondolkodni, az azóta eltelt 30 év tapasztalatát nem tudjuk megsemmisíteni. Én valahogy úgy vagyok 1989-cel, ahogy Gévai Csilla mondja a novellája befejezésében:

„Az egész ország lába a levegőben volt. Mert akkor mi magunk voltunk a változás, együtt cselezve ki egy pillanatra a gravitációt.”

Én szerkesztőként ezt az érzést akartam (volna) átadni a mai kamaszoknak – ennél végül is jóval árnyaltabb lett a kép. Van benne eufória is, csalódottság is, rezignáltság is. Mindenesetre érdekes, tanulságos.