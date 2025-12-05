Lépésről lépésre: a pénzügyi tervezés

A pénzügyi tervezést azzal érdemes elkezdeni, hogy megnézzük, a háztartásunknak pontosan mennyi bevétele és kiadása van. A kiadások esetében egy önvizsgálat során rengeteg olyan burkolt költségre derülhet fény, ami elkerülhető lenne. A lemondható előfizetések, a megtakarításokon keletkezett adóterhek csökkentése, például tartós befektetési számla nyitásával, mind lehetőséget adnak a takarékoskodásra, és annak nyomában vagyonképzésre.

A pénzügyek kiszámíthatóbbak, mint gondolnánk

A pénzügyek nyomon követéséhez már számos applikáció elérhető, ilyen például az OTP MobilBank Kiadásfigyelő funkciója is. Fontos, hogy rendszeresen és pontosan vezessük a mérlegünket, mert így egy idő után minden kiadásunk felett tudatosan döntünk. Ez egy hónapban talán kevesebb időt vesz igénybe, mint akár az esti film kiválasztása, hosszú távon mégis hasznot hajt a családnak.

A várható bevételek és az elkerülhetetlen kiadások alapján kirajzolódik, milyen kisebb célok fedezhetők önerőből, és milyen hosszabb távú vagy nagyobb célok eléréséhez van szükség átgondolt megtakarításra vagy hitelfelvételre.

Biztonság, bizonytalan helyzetben is

A lakossági megtakarítások egy jelentős része bankszámlán – jellemzően folyószámlán – illetve készpénzben áll, így az elmúlt időszakban tapasztalt magas infláció komoly vagyonveszteséget jelentett a háztartásoknak. Bizonytalan gazdasági helyzetben felértékelődik az öngondoskodás és megtakarítások szerepe, így a lakosság egyre tudatosabban keresi az egyszerű, átlátható befektetési lehetőségeket.

Akinek nincs még megtakarítása, de lehetőségében áll hónapról hónapra valamennyit félretenni, annak érdemes úgy tekintenie a havi bevételei közül egy előre meghatározott részre, mint egy fix kiadásra, vagy akár egy törlesztőrészletre, amit mindenképpen el kell különítenie. A rendszeres megtakarítás hosszú távon több szempontból is megtérül: az összegyűjtött összeg nem csupán egy-egy kitűzött célhoz segít hozzá, hanem anyagi és lelki biztonságot is ad, a megszerzett rutinunkra építve pedig egyre tudatosabbá válhatunk pénzügyeink terén.

Hitel és megtakarítás – pontos terv alapján

A hitelfelvétellel kapcsolatban is pont erre a tudatosságra van szükség. Mivel számos hiteltípus létezik, érdemes jól átgondolni azt, hogy az adott helyzetben mi lenne az optimális megoldás. Ennek megfelelően választhatunk fogyasztási hitelek közül, amelyek szabadon felhasználhatóak. Ezen belül beszélhetünk keret jellegű termékekről, amelyek abban segítenek, hogy át tudjuk hidalni az átmeneti pénzhiányt. Ilyen a folyószámlahitel vagy a hitelkártya, itt egy meghatározott keretből gazdálkodhatunk. A másik nagy csoportot a havi egyenlő törlesztőrészletű hitelek alkotják, amelyeket meghatározott futamidőre tudunk felvenni és visszafizetni havonta meghatározott egyenlő összegekben, így jobban be tudjuk tervezni a családi költségvetésbe. Ide tartozik a személyi kölcsön, amelynek nagy előnye az, hogy szabadon felhasználható, az állandó törlesztőrészlet miatt kiszámítható és akár otthonról, online is igényelhető.

Szintén havi egyenlő törlesztésű hitel a lakáshitel, amelynek vannak államilag támogatott és piaci változatai is, de ez csak ingatlannal kapcsolatos célokra: vásárlásra, felújításra, építésre fordítható, illetve létezik itt is ingatlannal fedezett biztosított szabadon felhasználható változat is, amely a személyi kölcsönnél magasabb összegű kölcsönt is lehetővé tesz.

Mivel nagyon sokféle megoldás létezik, hitelfelvétel esetén érdemes szakértőkhöz fordulni, akik tudnak segíteni a hitel céljának és összegének meghatározása után a számunkra megfelelő megoldás megtalálásában, és a kockázatok csökkentésében is.

Szabó István, lakossági hitelek üzletfejlesztésért felelős vezető

„Az emberek egy része azért tartózkodik a hitelektől, mert nem ismeri alaposan a hitellehetőségeit, illetve bizonytalanok a háztartási költségvetés alakulását illetően. Pedig egyáltalán nem szükséges mindig minden kiadást a saját jövedelembe belepréselni. A rendszeres megtakarítás és tartalékképzés mellett is lehetséges gondos tervezéssel okosan használni a hitellehetőségeket. A jól megválasztott hitelek áthidalhatják a különböző váratlan helyzeteket, vagy segíthetnek hamarabb megvalósítani tervezett céljainkat.”

