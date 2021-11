Egy indiai férfi felépítette feleségének a Tádzs Mahal másolatát

A leggyakrabban az örök szerelem márvány csodájaként hivatkoznak a Tádzs Mahalra, India egyik legszebb épületére, aminek tökéletes másolatát építette meg az elmúlt években egy indiai férfi a feleségének Madhja Prades államban, ahová egyúttal be is költöztek.

Az India Today riportja szerint Anand Chokse szerelme jelképeként húzta fel a Tádzs Mahal replikáját Burhanpur városában, de már korábban is sokat gondolkozott rajta, hogy a hihetetlen épületet miért nem itt építették, hiszen Shah Jahan egykori indiai uralkodó felesége itt halt meg, akinek később a tiszteletére felhúzták a mauzóleumot.

Chokse három éven keresztül dolgozott többedmagával a négy hálószobás villa felépítésén, ami kívülről tényleg teljesen úgy fest, mint a Tádzs Mahal kicsinyített mása.

Az 52 éves tanár elmondása szerint a munkálatok során több kihívással is szembe kellett nézniük, de sok idejét elvette az eredeti épület tanulmányozása is. Az építkezésben ő is aktívan részt vett, de több más városból fogadott fel művészeket, akik segítettek a beltéri elemek kialakításában.

Tornyai hasonlítanak a Tádzs Mahaléhoz, padlóját márványból rakták ki, de a bútorok is a legnevesebb indiai kézművesek munkáját dicséri. Kialakítottak benne továbbá egy könyvtárat és egy meditációs szobát is.

A férfi egyébként arról beszélt, nem hitte, hogy ekkora visszhangja lesz az ötletének.

Örülök azért neki, hogy az erőfeszítéseimet elismerik

– fogalmazott, hozzátéve, reméli a helyiek arcára is mosolyt csal majd, akiknek nem lenne lehetőségük ellátogatni az eredeti Tádzs Mahalhoz.