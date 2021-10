20 millió forint feletti kárt okozott egy villámcsapás

Viharkárok, villámcsapás miatt kialakuló lakástűz, otthoni balesetek - ezek a káresetek határozták meg a nagyobb hazai biztosítók kifizetéseit 2021 első felében, de a koronavírus-járvány hatása is több területen megmutatkozik. A Bank360.hu elemzői lakásbiztosítói körképükben arról kérdezték a biztosítókat, hogy melyek voltak a leggyakrabban előforduló káresemények, illetve, hogy mekkora összegben térítettek az ügyfeleknek.

Jelentős viharkárokat és több háztartási balesetet hozott 2021 eddig a biztosítók számára, az online biztosításkötések számának azonban még van hova nőni. A nagyobb hazai biztosítótársaságok hasonló tapasztalatokról számoltak be a lakásbiztosítással összefüggő káresetek kapcsán, erről készítettek egy összefoglalót a Bank360.hu elemzői.

Az Allianz Hungária Biztosító 2021 nyarán a villámcsapások és tüzek mellett egy viharkár-bejelentés után fizette ki a legnagyobb összeget egyik ügyfelének, ami tízmillió forintot meghaladó összeget jelent. Villámcsapás esetén pedig 20 millió forint feletti kifizetés is történt. Ezzel szemben a téli hónapokban tűzkárok fordultak elő gyakrabban, a kifizetett biztosítási összeg több esetben is meghaladta a 10 millió forintot.

Az Allianz tapasztalatai alapján tíz ügyfélből átlagosan hatan élnek a kényelmes és gyors, számla nélküli kifizetést biztosító lehetőséggel – ami azt jelenti, hogy az ügyfelek többsége elfogadja a biztosító által készített kárszámítás alapján felajánlott összeget.

Meglepő, hogy az online megkötött lakásbiztosítások aránya a pandémia során tapasztalt, felgyorsult digitalizáció ellenére is alacsony maradt az Allianznál, annak ellenére, hogy a teljes folyamat száz százalékban online is végigvihető, a kötés közben pedig chaten és telefonon keresztül is kérhetnek segítséget az ügyfelek, ha elakadnak vagy ha kérdés merül fel. Emellett a bejelentés, a kárstátusz követés és a szerződésmódosítás is elvégezhető otthonról.

Az Aegon Biztosítónál a meteorológiai károk száma meghaladta idén a 30 ezret, a kifizetés pedig a 2 milliárd forintot – ennek az összegnek a jelentős részét villámcsapás, jégverés és viharkárok után fizették ki. Érdekesség, hogy 2021-ben a korábbi tapasztalatoktól eltérően a nyári viharok egy viszonylag rövid periódusba szűkültek össze, 6-7 hét alatt következett be az a kármennyiség, ami korábban három hónapban oszlott meg.

A koronavírussal összefüggésben elmondta a biztosító, hogy érezhetően megemelkedett a kisebb, otthoni, háztartási balesetek száma. Ezek jórészt otthoni barkácsolással vagy kisebb saját kezű felújítási munkálatokkal voltak összefüggésben.

A Groupama Biztosítónál augusztus 31-ével bezárólag

vezetékes vízkárral összefüggésben több mint 15 ezer bejelentés érkezett, 1 milliárd forint feletti kifizetéssel,

viharkárral összefüggésben 8 ezer feletti bejelentés érkezett, mintegy 440 millió forint kárkifizetéssel,

üvegtöréssel, üvegrepedéssel összefüggésben közel 4500 bejelentés érkezett, 120 millió forint feletti kifizetéssel,

jégveréssel összefüggésben 4 ezer feletti bejelentés érkezett, fél milliárd forint feletti kifizetéssel,

csonttöréssel, csontrepedéssel összefüggésben 4 ezer feletti bejelentés érkezett, közel 100 millió forint feletti kifizetéssel,

felhőszakadással összefüggésben 3 ezer feletti bejelentés érkezett, közel 150 millió forint kifizetéssel,

villámcsapás másodlagos hatásával összefüggésben 2 ezer feletti bejelentés érkezett, 180 millió forint feletti kifizetéssel.

A Groupama az előző év időarányosan számított bejelentéseihez képest a jégverésnél darabszámban több mint háromszoros, míg a kifizetett kárösszegek tekintetében több mint négyszeres emelkedést tapasztalt.

Az Union Biztosítónál ezidáig a vihar és a jég okozta károk voltak a leggyakoribbak, az előző évhez viszonyítva kiemelkedtek az ilyen típusú káresetek. A biztosítóhoz közel 2000 kárbejelentés érkezett idén, és több száz millió forint kifizetés történt.

Az Uniqa Biztosítónál idén eddig több mint 20 ezer kárbejelentés történt lakásbiztosításra, ezekre közel 5 milliárd forint értékben történt kifizetés. Idén az időjárás okozta káresemények voltak többségben, de közel ugyanennyi csőtöréses esetet is regisztráltak. Ugyanakkor kárérték szempontjából a személyi sérüléses balesetekkel összefüggésben fizette ki a legtöbb kártérítést a biztosító. A home office-ban töltött megnövekedett időnek köszönhetően az emberek többet barkácsoltak, kertészkedtek, nagytakarítottak vagy főztek, így több balesetet szenvedtek fűrészelés, flexelés, létrára mászás, illetve égési sérülés miatt.

Az Uniqa eredményei alapján a csőtörés kockázat kárai évek óta növekvő trendet mutatnak, ami az épületgépészeti anyagok (csövek, fittingek) elöregedésével van kapcsolatban. Az üvegkárok aránya viszont csökkenő tendenciát mutat, ami elsősorban a modern nyílászárók erősebb és tartósabb üvegezésének köszönhető.