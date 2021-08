Az idei nyár slágerei a napozòágyak (x)

Már több mint 20 éve előtérbe kerültek, az utòbbi években pedig egyértelmű sláger termékek lettek a napozòágyak. Számtalan méretben, anyagbòl kaphatòak és a modern típusok már nem csak praktikusak, de esztétikusak és kimondottan kényelmesek is. Az már rég a múlté, hogy két típust lehessen csak kapni, amik anyagra és mintára is azonosak, maximum a színűk különböző. Már nem csak az áruházban tudjuk megvenni, hanem számos webshop kinálatában is megtalálhatóak.

Ebben a cikkünkben a népszerű Alinda.hu webshop napozòágyait vetettük tesztelés alá. Megnéztük az egyszemélyes comfort, a mobil és a premium kétszemélyes ágyakat is. Mindegyiknek megvannak az erősségei, szòval először azt kell eldönteni, mik a legfontosabb szempontjaink a választàsnál. Ha valaki a praktikusságot tartja szem előtt, akkor az egyszemélyes comfort napozòágy a befutò. Ez a modell már kellőképpen kényelmes, de egyben kis helyen is elfér ha éppen nincs használatban. Kiválóan alkalmasak a városi erkélyekre, teraszokra. A strand szerelmeseinek egyértelműen a mobil napozóágyak a megfelelőek. Ezek könnyen összecsukhatóak és guroló kocsivá alakítva még a hűtőtáskánkat is elhelyezhetjük rajta. Nagyon praktikusak és könnyen lesétálhatunk vele a strandra erőlködés nélkül. Ezeket ráadásul párban adják, így nem kell sorsot húzni, hogy ki pihenjen a napozóágyon. Ha viszont a kényelem és a családdal, barátokkal valò közös kikapcsolòdás a cél, a kétszemélyes árnyékolòval is ellátott ergonomikus kialakítású napozòágyak verhetetlenek. Ezek többféle színben is elérhetőek és a kényelmes párnàkon fekve akár a tengerparton vagy egy luxushotel strandján érezhetjük magunkat. Az anyagok finomak, a kialakításuk kényelmes és a fekvőfelület pihentető testtartást biztosít. Akár napozni, akár olvasni akarunk, megtaláljuk a megfelelő pozíciót, de egy kiadós szundikálásra is kiválóan alkalmasak. A napozóágyak népszerűsége nem véletlen, a hatalmas kínálatban már mindenki megtalálja a neki leginkább megfelelő típust és ha valakinek a birtokába kerülnek, akkor már nem kell mást tenni, mint elnyúlni rajtuk és élvezni a nyarat.