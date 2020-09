Talált egy medencét a kertjében, ami többet ért, mint az egész ház

Amikor a 35 éves John Reynolds megvásárolt egy romos, három hálószobás házat húszezer dollárért az amerikai Texasban, azt hitte, rengeteg munkát kell belefektetnie majd, hogy profitáljon is belőle, írja a Metro.

A munkával nem tévedett, de volt valami, amire aligha gondolt: talált egy hatalmas medencét az ingatlan hátsó udvarában.

John két évvel ezelőtt jutott hozzá a házhoz, egy évvel az előző tulajdonos halálát követően. Néhány héttel azelőtt ütötte nyélbe az üzletet, hogy teljesen lerombolták volna azt.

Az ingatlan egyáltalán nem volt jó állapotban, az előző tulaj eléggé elhanyagolta, az udvaron rengeteg törmelék volt és gaz lepte be. Mivel rengeteg volt a teendő, John a kert rendberakását hagyta utoljára a listáján.

Aztán egyik éjszaka egy elég komoly vihar söpört végig a térségen, az erős szélnek köszönhetően pedig előkerült egy tágas medence a föld alól.

Láttam egy kis betonrészletet a földben, de azt hittem, hogy a virágágyás része volt. Annyi mindennel kellett foglalkozni, hogy az a terület volt az utolsó a fejemben. A vihar másnapján a szomszédom hívott fel, hogy láttam-e a medencémet. Azt mondtam neki, nem tudom miről beszélsz, nekem nincs medencém. Azt felelte, de van

– mesélte.

A medence még úgy is jó állapotban maradt, hogy szemét és föld borította be évekig, de alaposan ki kellett tisztítani. John tízezer dollárt költött a medence felújítására és feltöltésére, de még így is jól járt, mert piaci áron 160 ezer dollárba került volna egy ilyet ásatni a kertjében.

A ház, amit vett, már 165 ezer dollárt ér.

Olyan érzés, mintha elvittem volna a lottó főnyereményét. Sosem gondoltam volna, hogy lesz saját medencém. Befektetésnek vettem a házat, a felújítás után el szerettem volna adni, de annyi meglepetést tartogatott a számomra, hogy képtelen vagyok megválni tőle

– fogalmazott.

A medencéről az alábbi Twitter-posztban vagy ide kattintva talál fotókat.