Ez okozza az építőipari károk többségét

Egy német felmérés szerint az építőipari károk több mint háromnegyedét a nem megfelelő vízszigetelés okozza. A problémák gyakran csak utólag derülnek ki, de az alapszabályokat betartva könnyen elkerülhetők lehetnek. A szakemberek szerint a vízszigetelésnél figyelembe kell venni az épület sajátosságai mellett a kivitelezés körülményeit, a rendelkezésre álló időt és a szakemberek felkészültségét is. Magyarországon ugyan csak néhány vízszigetelési megoldás elterjedt, érdemes körbenézni, hiszen több tucat elérhető már belőlük a piacon.

Ugyan a vízszigetelésre építkezéskor talán nem kerül kiemelten nagy hangsúly, mégis erre vezethető vissza az építőipari károk legkevesebb 80 százaléka. És ha belegondolunk, ez nem is olyan meglepő: ha ázik a fürdőszoba, akkor az alatta lévő szintek, a fal túloldalán lévő vakolat ázhat, és sok esetben a burkolatot is fel kell szedni emiatt. Az pedig beláthatatlan károkat is okozhat, ha egy egész épület ázik, így például egy múzeum esetében, ahol pótolhatatlan értékek veszhetnek oda.

Ezt elkerülendő a vízszigetelés kiválasztásánál a lehető legkörültekintőbben járjunk el. Szautner Csaba, a MAPEI Kft. kereskedelmi vezetője szerint elsősorban az épület sajátosságaihoz mérten kell meghoznunk a döntésünket, de nem elhanyagolható a kivitelezés körülménye, a rendelkezésre álló idő és a szakemberek felkészültsége, eszközparkja sem.

Gyakran csak utólag derülnek ki a hibák

Mint fogalmazott, a hibák gyakran csak utólag derülnek ki. Ugyan a tetőszigetelés esetében léteznek elárasztásos próbák, és csak ezt követően kezdik el a beépítést a zöldtetőknél, lakóházak építésénél ez nem jellemző.

Nagyon fontos, hogy a laikus ne próbálja meg megoldani magának a vízszigetelést, hanem szakcéget bízzon meg a feladattal. Sokszor bevállalja ugyan a kőműves is, de nem szabad rábízni. Olyan vállalatot kell választani, aki jó referenciákat tud felmutatni. Kerüljük azokat, akik még nem évek óta dolgoznak a szakmában, de ránézésre elvállalják a munkát

– értékelt a szakember.

Szautner Csaba arról is beszélt, hogy háromfajta vízszigetelés létezik: a csapadékvíz, a talajvíz és a használati víz elleni. Mindhárom esetben a szerkezet elázása, nedvesedése, valamint az esetleges járulékos károk okozzák a gondot. Mivel a vízszigetelést gyakran eltakarják, a javítás csak bontással lehetséges, ami komoly költséget jelenthet. Probléma lehet még továbbá az is, ha nyirkosodik a fal, mert így romlik a hőszigetelő képessége, és esztétikailag is csúnya lesz.

Ingatlanvásárláskor az árulkodó nyomokat lehet ellenőrizni

Hozzátette azt is: használt ingatlanok vásárlásakor előzetesen nem lehet tesztelni a vízszigetelést.

Ilyenkor érdemes megnézni, hogy ha egy vizes helyiséget frissen festettek, akkor eltüntethették a vízkárokat. Figyelni kell még a dohos szagra, a penészedésre, és érdemes a pincében is körülnézni. Ezek mind árulkodó jelek lehetnek

– magyarázta.

Kiemelte azt is, hogy Magyarországon jelenleg több tucat különböző vízszigetelési megoldás létezik, de ezek közül csak néhány elterjedt. A Biodóm szigetelésénél például egy eddig főleg hídszigetelésnél használt terméket vetett be a leszigetelt négyzetméterben Magyarországon piacvezető MAPEI, és a Puskás Arénában is széles körben eddig ismeretlen, gépi technológiával készítették a talajvíz elleni szigeteléseket.

Ingyenes vízszigetelési konferencia szakembereknek

A cég október 6-án rendezi meg az ország első gyakorlati bemutatókkal gazdagított vízszigetelési konferenciáját, ahová főként tervezőket, kivitelezőket, generálkivitelezőket várnak. Az expót a fővárosi Villamosszigetelő és Műanyaggyár volt iparcsarnokába szervezik, a különleges helyszín oka pedig az, hogy ott be is tudják mutatni, hogyan működnek a különböző technológiák a gyakorlatban. Az eseményre több száz résztvevőt várnak, de a szervezők a járványügyi intézkedésekre kiemelt hangsúlyt fektetnek majd. Ennek részeként maszkot adnak a résztvevőknek, és lázmérés is lesz a helyszínen. A gyakorlati bemutatókon kisebb csoportokban lehet majd részt venni, hogy mindenki jól lássa a külfödön jelenlévő, Magyarországon még ismeretlen vízszigetelési technikákat.