Erre érdemes figyelni az első lakást vásárlóknak

A befektetési célú vásárlások háttérbe szorulásával folyamatosan növekszik az első otthonukat keresők aránya az ingatlanpiacon. Bár a vevők alkupozíciója egyre erősödik, nem árt, ha már a tervezési szakaszban megteremtik az összhangot a vágyaik és az anyagi lehetőségeik között és ezzel együtt felkészülnek az észszerű kompromisszumokra. Az OTP Ingatlanpont szakértői az aktuális piaci trendek áttekintése mellett azt foglalták össze, hogy mire ügyeljenek, milyen lépéseket tegyenek meg a vásárlók, ha már elsőre jól akarnak választani.

Az ingatlanpiacon is lezárulhat a bulizós korszak

A lakásvásárlás tervezését érdemes az igények és elvárások tisztázásával indítani: mi az, amihez ragaszkodunk, mi az, amiben hajlunk a kompromisszumra, mi az, amiről le tudunk mondani. Az OTP Bank legutóbbi Hello Otthon kutatásából kiderült, hogy a szobaszámból, valamint a jó környék és a megfelelő közlekedés követelményéből nem szívesen engednek a vásárlók. Kompromisszumot általában akkor kötnek, ha nem tudják megfizetni az elvárásaiknak megfelelő ingatlant. Az egyik lehetőség ebben az esetben az, hogy régebbi építésű otthont választanak és vállalják a kisebb-nagyobb felújítással járó kiadásokat, kényelmetlenségeket.

A másik – bár kényszerűbb – megoldás az, hogy olcsóbb környéken folytatják a keresést. A családalapításra készülők azok, akik jellemzően több lépésben gondolkodnak: először a korlátozott lehetőségeiknek megfelelő lakást veszik meg, és későbbre halasztják a nagyobb és kényelmesebb otthon megszerzését, mások pedig várnak az „igazira” és nem hajlandók elkapkodni a költözést.

A kompromisszum szerepét jól mutatja, hogy a kutatás szerint 100-ból csak négy vevő vágyik alapból panelbe, de 35-en végül mégis ezt a megoldást választják; ugyanakkor családi házat 100-ból 80-an szeretnének, de csak 33-an jutnak el a vásárlásig. Az OTP Ingatlanpont szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy egy jól felkészült értékesítő komoly segítséget nyújthat a hosszú távra szóló, jelentős anyagi elkötelezettséggel járó döntésben. Fontos szempont, hogy sok ingatlanközvetítő műszaki, építészeti tudással is rendelkezik, ami több, esetleges későbbi kellemetlenségtől menti meg a vásárlókat.

A vételáron túl számos más kiadással szükséges számolni

Társasházi lakások vásárlása előtt érdemes konzultálni a közös képviselővel a lakóközösséget terhelő tervezett beruházásokról, az épület műszaki állapotáról, működési rendjéről, a közös költség mértékéről, a szomszédságról, a környéken várható fejlesztésekről. Fontos tipp, hogy a fűtést lehetőség szerint nyáron is ki kell próbálni. Egy ingatlan megszerzése, birtokba vétele a vételár kifizetése mellett számos egyéb költséggel jár, és nemcsak akkor, ha a vevő hitelt (piaci vagy államilag támogatott konstrukciót) is igénybe vesz a vásárláshoz. Adásvételi szerződés csak ügyvédi közreműködéssel köthető. A fővárosban az ingatlan forgalmi értékének 1 százaléka (+ áfa) körüli a honorárium, többnyire valamilyen felső plafonnal. Számolni kell az ingatlanbejegyzés, a földhivatali eljárás díjával, az illetékkel, valamint, esetenként a közműbekötés költségeivel, műszaki problémáknál a szakértői vizsgálatok díjával. A kiadásokról érdemes külön költségvetést készíteni, amelyek összeállításában a felkészült ingatlanközvetítők tudnak szakszerű segítséget nyújtani, beleértve az állami támogatási lehetőségek teljes feltérképezését és igénylését is.

Naprakész piaci ismeretek, az alku szerepe

Az ingatlanpiaci változásoknak köszönhetően az elmúlt nagyjából két évben érezhetően javult a vevők alkupozíciója, érdemes tehát próbálkozni az eredetileg megszabott vételár lefaragásával. Fontos szabály, hogy a vevőnek úgy kell fellépnie, hogy az eladó érezze, komolyak a szándékai. Értékesítési adataink szerint Budapesten például, ahol elsőként érkezett ingatlanpiaci lassulás már a koronavírus előtt, a vevők átlagosan több mint harmadával nagyobb árengedményt értek el alku eredményeként a 2019 november és 2020 január közötti időszakban, mint egy évvel korábban. A vevői alkupozíció pedig azóta tovább erősödött

– mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Az ingatlanpiac a korábbi évekhez képest kiszámíthatatlanabb, a kijárási korlátozások, a távmunka előtérbe kerülése átalakította a keresletet, az otthonokkal szemben támasztott igényeket. Sokan gondolkoztak el azon, hogy tágasabb, jobb elosztású, erkélyes vagy kertes lakásba, önálló házba költöznének. Kínálati oldalon a rozsdaövezeti fejlesztések beindulása hozhat jelentős mozgásokat, jellemzően a nagyvárosokban. Abban nincs változás, hogy a lakásvásárlás hosszú távra szóló döntés, és a vevőknek továbbra is érdemes felmérniük, hogy mire számíthatnak a piacon, mire lesz kereslet, ha élethelyzetük változásaihoz igazodva a jövőben esetleg túladnának a lakásukon. Az aktuális helyzet feltérképezésében, a várható trendek bemutatásában továbbra is egy jól felkészült ingatlanszakértő tanácsai segíthetnek.

