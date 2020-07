Első látásra szerelem a toszkánai luxusvilla

Aki a város zajától távol keres új életet, alighanem gondolkodás nélkül beköltözne abba a toszkánai villába, amit a napokban hirdettek meg. Igaz, az új vevőnek mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia.

A Mansion Global cikke szerint az egyik leghíresebb toszkán borvidéken található kétszintes épületet hatalmas zöldterület öleli körbe, padlótól a plafonig érő ablakain pedig pazar kilátás nyílik a Monti del Chianti hegyvonulatra.

A ház meglehetősen tágas, és egy külön részt is kialakítottak benne az érkező vendégeknek. A birtokon építettek egy nagy úszómedencét is, ahol a nyári forróságban lehűthetjük magunkat, és borvidékről lévén szó, az épület elmaradhatatlan hozzátartozója a borospince is.

A luxusvillát egyébként nemrégiben újították fel, és az új tulajdonos a vásárlás után egy saját szoborpark birtokosa is lesz, amely 24 különböző nemzetiségű művész 28 kortárs szobrából áll össze.

2017-ben még a National Geographic is felfigyelt a szoborparkra, amely egyébként koncerthelyszínnek is kiváló.

Semmilyen meglepetés nincs így abban, hogy az ingatlan meglehetősen drága. A kikiáltási ára 4.9 millió dollárt, átszámítva 1.5 milliárd forint.

Fotókat ide kattintva talál a luxusvilláról.