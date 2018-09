Ezt tudja az új iPhone XS, az iPhone XS Max és az iPhone XR

Az Apple megtartotta éves nagy őszi bejelentését, ahol a hardverek kerültek elő, a durván kétórás bemutató ezúttal kimondottan pörgősre sikerült. Jön a negyedik generációs Apple Watch és három iPhone is, de iPadet, MacBookot nem láttunk. Összefoglalónkat itt olvashatja.

Az Apple mutatja az új iPhone-okat Legújabb hardvereit vonultatta fel az Apple éves seregszemléjén, köztük az új iPhone-okat, és a negyedik generációs Apple Watchot.

A show legjobban várt kütyüi persze az új iPhone-ok voltak, amikről a bemutató végén kikerültek a hivatalos árak és számok a hivatalos honlapra is. Ezek alapján már tudjuk, hogy lesz például közel félmillió forintos iPhone is.

IPHONE XS ÉS IPHONE XS MAX

Az iPhone Xs 5,8 hüvelykes OLED-paneljét új típusú üveg védi, szívósabb, mint ami bármilyen mobilra került eddig. Érkezik egy nagyobb testvér is, a 6,5 hüvelykes változat – ez lesz az iPhone Xs Max, amia valaha volt legnagyobb méretű iPhone, és 2688 x 1242 pixelt jelenít meg. Az OLED-es panel támogatja a HDR10-et, a Dolby Visiont, és a 120 Hz-es érintésérzékelést is.

Mindkét mobil háza acélból készül, és IP68-as minősítéssel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy nagyon jól ellenállnak a folyadéknak: a cég demója szerint a mobilokat megfürdették sörben, narancslében, sós vízben is. Arany, asztroszürke és ezüst színekben lehet majd választani.

Mindkét modell belsejében a házon belül fejlesztett A12 Bionic chip dolgozik, ami az ipar első 7 nanométeres lapkája, és a cég elmondása szerint 50 százalékkal gyorsabb, mint a tavalyi chip, az A11. 6 magos processzort és 4 magos grafikus egységet tartalmaz, ami mellé érkezett a gépi tanuláshoz szükséges, nyolcmagos neurális feldolgozó is. Ennek köszönhetően a mobil 5000 milliárd műveletet is képes elvégezni másodpercenként.

A mobilok hátuljára duálkamera-rendszer kerül, amit egy f / 1.8-as, és egy f/2.4-es rekesszel működő kamera alkot, ezzel az Apple is kezd felzárkózni a nagy kameraháborúhoz. Megtudhattuk továbbá, hogy az új processzornak köszönhetően nincsen a kép lövése után késés, és hogy ha több képet készítünk egymás után, akkor az eszköz a képeket képes összefűzni egyetlen tökéletes fotóvá.

Üzemidő terén is sikerült növelni, az iPhone XS 30 perccel tovább húzza, mint az iPhone X. Az XS Max pedig már 90 perccel szárnyalja túl az elődöt, és ugyan pontos számot nem hallhattunk most sem a milliamperekkel és percekkel kapcsolatban, de a cég állítása szerint ez az eddigi legszívósabb teleppel felszerelt almás mobil. Mindegyik modell támogatja a duál-SIM-et.

Az iPhone XS esetében 400 000 forint , míg a XS Maxnál 440 000 forintos kezdőárra számíthatunk. A legdrágább, 512 gigabájt tárhellyel felszerelt változatokért már 538 000, illetve 578 000 forintot kell kifizetni.

IPHONE XS SPECIFIKÁCIÓK:

Kijelző: 5,8 hüvelykes Super Retina HD, 2436 x 1125 képpontos felbontás, 458 ppi képpontsűrűség

5,8 hüvelykes Super Retina HD, 2436 x 1125 képpontos felbontás, 458 ppi képpontsűrűség Hátlapi kamera: 12 megapixeles nagylátószögű és

teleobjektíves dupla kamera,

Nagylátószögű objektív: ƒ/1,8-as fényrekesz

Teleobjektív: ƒ/2,4-es fényrekesz

12 megapixeles nagylátószögű és teleobjektíves dupla kamera, Nagylátószögű objektív: ƒ/1,8-as fényrekesz Teleobjektív: ƒ/2,4-es fényrekesz Előlapi kamera: 7 megapixeles TrueDepth

7 megapixeles TrueDepth Azonosítás: FaceID

FaceID Processzor: A12 Bionic chip

A12 Bionic chip Vízállóság: 2 méteres mélységig, 30 percig vízálló

2 méteres mélységig, 30 percig vízálló Tárhely: 64 GB/ 256 GB / 512 GB

64 GB/ 256 GB / 512 GB Ár: 400 000 forint / 460 000 forint / 538 000 forint

IPHONE XS MAX SPECIFIKÁCIÓK:

Kijelző: 6,5 hüvelykes Super Retina HD, 2688 x 1242 képpontos felbontás, 458 ppi képpontsűrűség

6,5 hüvelykes Super Retina HD, 2688 x 1242 képpontos felbontás, 458 ppi képpontsűrűség Hátlapi kamera: 12 megapixeles nagylátószögű és

teleobjektíves dupla kamera

Nagylátószögű objektív: ƒ/1,8-as fényrekesz

Teleobjektív: ƒ/2,4-es fényrekesz

12 megapixeles nagylátószögű és teleobjektíves dupla kamera Nagylátószögű objektív: ƒ/1,8-as fényrekesz Teleobjektív: ƒ/2,4-es fényrekesz Előlapi kamera: 7 megapixeles TrueDepth

7 megapixeles TrueDepth Azonosítás: FaceID

FaceID Processzor: A12 Bionic chip

A12 Bionic chip Vízállóság: 2 méteres mélységig, 30 percig vízálló

2 méteres mélységig, 30 percig vízálló Tárhely: 64 GB/ 256 GB / 512 GB

64 GB/ 256 GB / 512 GB Ár: 440 000 forint / 500 000 forint / 578 000 forint

AZ OLCSÓSÍTOTT IPHONE: IPHONE XR

Az utolsó iPhone, az iPhone XR bemutatását rögtön az elérhető színvariánsok ismertetésével kezdték. Az olcsósított almás mobil rengeteg árnyalatban lesz választható: fehér, fekete, kék, korall és sárga színekben. A külsőre leginkább széltől-szélig kijelzős iPhone 8ra hasonlító modellre is rákerült a notch, ezzel együtt eddig TrueDepth kamerarendszer, ami az iPhone X-re.

Ahogy a pletykák is szóltak róla, erre nem OLED, hanem LCD panel került, méghozzá 6,1 hüvelykes méretben, ami 1792 x 828 pixel jelent meg 326 képpontsűrűséggel. Az óriáskijelző mellé viszont megkapta az erőmű A12-es chipet is, ami kimondottan üdvös. A hátlapon persze már be kell érni egy hátlapi kamerával, ami az iPhone Xs és Xs Maxon is található egyik 12 megapixeles, széleslátószögű szenzor lesz.

Az iPhone Xr indulóára itthon 299 990 forint lesz 64 GB tárhelyes verzió esetén, a 128 és 256 GB-os változatok értelemszerűen kicsit borsosabbak. Magyarországon az előrendelés október 19-én, az értékesítés október 26-án kezdődik.

IPHONE XR SPECIFIKÁCIÓK:

Kijelző: 6,1 hüvelykes Liquid Retina HD, 1792 x 828 képpontos felbontás, 326 ppi képpontsűrűség

Hátlapi kamera: 12 megapixeles

Előlapi kamera: 7 megapixeles TrueDepth

Azonosítás: FaceID

Processzor: A12 Bionic chip

Vízállóság: 1 méteres mélységig, 30 percig vízálló

Tárhely: 64 GB/ 256 GB / 512 GB

Ár:300 000 forint / 319 000 forint / 360 000 forint