NKA-botrány: letartóztatták Hankó Balázs volt kabinetfőnökét

Csütörtökön 30 napra elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnökének letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) érintő botrányban– értesült több forrásból a 24.hu, miközben a Telex is erről írt.

K. N.-ről, a Fidesz-frakció is kiadott egy közleményt szerdán, amelyben neve említése nélkül azt írták: „tegnap hajnalban egy újabb volt kormánytisztviselőt, a Fidesz-frakció munkatársát vittek el otthonából.”

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője, lapunk megkeresésére közölte: szökés, elrejtőzés veszélye, valamint az eljárás befolyásolásának indokával 30 napra rendelték el az NKA-ügy újabb gyanúsítottjának letartóztatását. Bodó Marianna kérdésünkre se nem cáfolta, se nem erősítette meg, hogy Hankó volt kabinetfőnökét tartóztatták le. Ugyankkor elmondta, hogy a gyanúsított fellebbezett a döntés ellen.

A volt kabinetfőnök NKA-botrányban betöltött szerepéről korábban a Telex írta meg, hogy Mága Zoltán hegedűművész 500 millió forintot kért a minisztériumtól arra, hogy a Fidesz mellett kampányoljon, majd Hankó Balázs minisztériumi kabinetfőnöke juttatta el a pályázatot az NKA pályázatkezelő szervének, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnek azzal, hogy a miniszter támogatja azt. A volt kabinetfőnök azt írta:

Tisztelt Főigazgató Asszony, Megbeszéltek szerint küldöm Mága Zoltán kérelmét, amelyet Miniszter Úr támogat. Kérem szíves visszajelzésed arra vonatkozóan holnap munkaidő végéig, hogy milyen rendelkezésre álló forrásaink vannak, illetve hogyan, mely forrásból lehetne biztosítani a támogatási igényt.

Ezt a levelet a fideszes Bús Balázs, az NKA volt alelnöke is megkapta, aki szintén az ügy gyanúsítottja, és akinek letartzótatását – három másik személlyel együtt – szintén csütörtökön három hónappal hosszabbította meg a bíróság.

Erre a Fidesz országgyűlési frakciója csütörtöki közleményében az NKA-ügyben fogva tartottak azonnali szabadon engedését követelte. Az ellenzéki párt „politikai fogvatartottaknak” nevezte az érintetteket, és azt állította, hogy a Tisza kultúrpolitikai vitából „politikai koncepciós eljárást” csinált, amelynek célja a politikai ellenfelek megbélyegzése és ellehetetlenítése.

A Fidesz koholtnak minősítette a vádakat, a letartóztatások meghosszabbítását pedig abszurdnak, igazságtalannak és aránytalannak. A frakció szerint az eljárás azt is szolgálja, hogy utólag igazolja a Fidesz szervereinek lefoglalását, amelyet a párt „példátlan adatlopási ügynek” nevezett. Az ügyészség munkatársai ugyanis kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, köztük a leveleztést is.

Az NKA-ügy tavasszal robbant ki, miután kiderült, hogy a választás előtt a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma több mint 17 milliárd forintnyi támogatást osztott ki. A főügyészség gyanúja szerint a testület a hatáskörét túllépve, a törvényi előírásokat és a szabályzatokat megszegve döntött a pénzekről. Júniusban hat embert tartóztattak le, szerdán pedig egy hetedik gyanúsítottat is, a Fidesz-frakció említett munkatársát.

Orbán Viktor szerdán koncepciós eljárásnak nevezte az ügyet, és azt mondta, az NKA döntéshozói semmi rosszat nem tettek, csupán a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották a kormány által megszavazott összeget. Szerinte a nyomozás csak ürügyet szolgáltatott a Fidesz szervereinek lefoglalásához.

A 24.hu korábbi cikke szerint június végéig már 2,38 milliárd forintot fizettek vissza a támogatottak az NKA-nak. Több szervezet arra hivatkozott, hogy nem használta fel a teljes összeget, mások pedig azért mondtak le a támogatásról, mert a botrány miatt nem akartak a programjaikra vetülő politikai árnyékot.

A Hankó Balázs által még miniszterként felügyelt NKA pénzosztási botrányának szálaival a 24.hu is több cikkben foglalkozott. A politikai szálak közül megírtuk, hogy Nógrád megyében több tíz millió forintnyi NKA-s támogatás ment a Becsó Zsolt leköszönt országgyűlési képviselőhöz köthető szervezethez, és kiderítettük azt is, hogy mintegy 80 millió forint jutott a hatvani fideszes, Szabó Zsolt közelébe, de a marcali körzetben is nyíltan ment a pénz kormánypárti közösségekbe.

Még ezeket az eseteket is túlszárnyalta az, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében történt. Helyszíni riportunkban bemutattuk, hogyan áramlott a közpénz a Fidesz parlamenti képviselőjének, Kovács Sándornak a körébe, ahol még Kocsis Máté zebra DPK-gyűlésének rendezvényét is az egyik kedvezményezett fizette. Bár ottjártunk után nem sokkal az összes nyertes úgy döntött, hogy inkább visszafizeti a támogatást, nem kizárt, hogy a nyomozás érinti majd őket.

Megírtuk, összesen 400 millió forintnyi NKA-támogatás jutott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fidesz-közeli szervezeteihez. Cikkünk után Tarr Zoltán miniszter felszólította a cikkünkben szereplő fideszes képviselőket, hogy hozzák nyilvánosságra, mire költötték a támogatásokat a hozzájuk köthető szervezetek.