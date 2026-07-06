NKA-visszafizetések: van, aki azért adta vissza a pénzt, mert aggódott a megbélyegzés miatt

Továbbra is érkeznek a visszafizetések az NKA-hoz abból a 17 milliárd forintból, amely komoly botrányt okozott, a gyanú szerint ugyanis több esetben nem szakmai, hanem politikai alapon osztottak komoly összegeket, amelyeket kampánycélokra használhattak a parlamenti választás előtt. Az eredetileg Molnár Áronék által áprilisban kirobbanott ügyben azóta nyomozás zajlik, az elmúlt hetekben pedig már letartóztatások is történtek.

Lapunk közérdekű adatigényléssel fordult a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőhöz (NKTK), hogy megtudjuk, kik és mennyi pénzt fizettek eddig vissza a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma által kiszórt 17 milliárd forintból. Ebből kiderült, hogy

június 29-ig összesen 2,38 milliárd forintot fizettek vissza, a listán kereken száz visszafizetés szerepel, azaz egy hét alatt több mint 220 millió forint csorgott vissza az NKA-hoz.

Ezúttal is megkerestünk több, a listán található pályázót, hogy megtudjuk, mire kérték a pénzt, és miért fizették vissza a támogatást. Ahogy előző cikkünk esetében, most is csak a megkeresettek töredéke élt a lehetőséggel, ám többen válaszoltak, az általuk elmondottak pedig helyenként árnyalták a képet.