Pachmann Péter távozása után ősszel szünetre megy a Napló

Ősszel szünetre megy a Napló, a TV2 programstratégiai szempontok miatt úgy döntött, hogy a nagy őszi műsordömpingben nem lesz képernyőn a riportmagazin – derül ki a csatorna lapunkhoz is eljuttatott közleményéből.

A döntés eszerint a nézők kényelmét tartja szem előtt, mert így nem nyúlik el nagyon késő estig a Sztárban Sztár All Stars című műsor vasárnap esténként a Napló után. A csatorna közleménye szerint a műsor átlagban mindkét kiemelt célcsoportban nyerte az idősávját az RTL-lel szemben az elmúlt négy hónapban, így nem nézettségi problémák indokolták a szünetet.

Nemcsak a nézők visszajelzései, de az elmúlt hónapok nézettsége is azt bizonyítja: van igény az oknyomozó, tényfeltáró riportokra. Büszke vagyok a Napló csapatára, biztos vagyok benne, hogy a szünet után újult erővel térnek majd vissza a kollégáim, és újabb exkluzív riportokkal, interjúkkal folytatódhat a sikerműsor

– mondta Szalai Vivien, a TV2 Hírigazgatója.

Gönczi Gábor, a Napló főszerkesztője úgy fogalmazott: megtiszteltetés volt számára az ország legismertebb és legrégebbi oknyomozó riportmagazinját újraindítani. A nézőktől nagyon sok visszajelzést kapott a szerkesztőség, a legtöbb levelet Ignác bácsi története generálta. A hajléktalan maffia megdöbbentő története 3-4 epizódon keresztül lázban tartotta az országot. Ahogy a legutóbbi adást – egy pedofilhálózat leleplezését – is óriási érdeklődés övezte.

A 2014-ben megszüntetett, majd idén újraindított Napló korábban a TV2 ikonikus műsora volt, amelyben olyan ismert tévés személyiségek fordultak meg benne, mint a tavaly elhunyt Hadas Kriszta, Vujity Tvrtko vagy Azurák Csaba. 2017-ben Sváby András vitte tovább a műsor szellemiségét az ATV-n, a Heti Napló Sváby Andrással azóta is a csatorna egyik legnézettebb műsora.

Májusban aztán ennek műsorsávjában indította újra a TV2 a Naplót, immár Gönczi Gábor főszerkesztővel és Pachmann Péter műsorvezetővel. Rögtön szép nézettségi eredményeket produkált: nem csak az ATV Heti Naplóját, de az RTL Házon kívül című műsorát is megverte.

A szünet előtti utolsó adás augusztus 31-én, 18:45-től lesz látható a Tények után.

Pachmann Péter épp a napokban jelentette be, hogy távozik a TV2 képernyőjéről: