Új műsorstruktúrával jelentkezik szombattól az M1

Új műsorstruktúrával várja nézőit szombattól az M1 csatorna – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája csütörtökön az MTI-vel. A közleményben az áll,

a csatorna tematikus hétvégékkel, klasszikus magyar filmekkel és a hazai filmművészet meghatározó alkotóinak életművével jelentkezik majd, a hétköznap esti műsorsávban pedig generációk kedvenc magyar televíziós sorozatai térnek vissza.

Az első tematikus hétvégén kiemelkedő, nemzetközileg elismert női alkotók filmjeit láthatják a nézők.

Szombaton Enyedi Ildikó filmjeit, a Cannes-ban Arany Kamera díjjal elismert Az én XX. századom, valamint a Simon mágus című alkotásokat vetítik.

filmjeit, a Cannes-ban Arany Kamera díjjal elismert Az én XX. századom, valamint a Simon mágus című alkotásokat vetítik. Vasárnap Mészáros Márta – a Berlinale fődíját első magyar női rendezőként elnyerő alkotó – életműve előtt tiszteleg a csatorna, műsorra tűzve a Holdudvar és az Aurora Borealis című filmeket.

A további hétvégék műsorkínálata

A következő hétvégén Tímár Péter közönségkedvenc szatíráit és vígjátékait (Moziklip, Csapd le csacsi!, Egészséges erotika) és az 1982-ben Oscar-díjjal elismert Szabó István (Apa – Egy hit naplója, Redl ezredes) munkásságát mutatják be.

Augusztus első hétvégéjén szombaton Oscar-díjas és Oscar-jelölt magyar alkotásokból (A légy, Mindenki, Jób lázadása és a Mephisto) látható válogatás. Vasárnap Jókai Mór műveinek filmes adaptációival – köztük a Szegény gazdagok és a Gazdag szegények című alkotással – a magyar irodalom klasszikusait idézik meg.

Az ezt követő hétvégén a magyar színház- és filmművészet két legendás művésze, Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva előtt tiszteleg az M1 olyan klasszikusokkal, mint a Szindbád, a Hideg napok, a Fotó Háber vagy a Tanulmány a nőkről.

A hétköznap esti főműsoridő is megújul

Hétköznapokon az alábbi sorozatok epizódjait sugározzák az M1 műsorán:

hétfőnként a Linda,

kedden az Angyalbőrben,

szerdán a Família Kft.,

csütörtökön a Kisváros,

pénteken pedig a Patika.

Péntek esténként a hazai könnyűzene olyan meghatározó előadóinak koncertfelvételeit tűzik műsorra, mint Zorán, az Omega, a Hungária és az Illés együttes.

Másfél hete sötétült el az M1

Az M1 közvetítése július 7-én állt le, és adás helyett az alábbi szöveg jelent meg:

A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!

Aznap este Bacsó Péter A tanú című filmjével indult újra az adás – Magyar Péter közlése szerint 1956 után hetven évvel, szimbolikusan 19:56-kor. A csatornán azóta szünetel a hírszolgáltatás, csak filmeket adnak.

A hírszolgáltatások újraindulásáról múlt héten az alábbi a tájékoztatást adta a 24.hu-nak az MTVA: