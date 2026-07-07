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A tanú című filmmel indult újra az M1 élő adása 19 óra 56 perckor

24.hu
2026. 07. 07. 19:57
Az adás egyelőre hírszolgáltatás nélkül működik majd, csak filmeket sugároznak.

Bacsó Péter A tanú című filmjével indult újra az M1 adása kedden 19 óra 56 perckor.

Magyar Péter kormányfő kedd délután Facebook-oldalán jelentette be, hogy 1956 után hetven évvel, szimbolikusan 19:56-kor indul újra az M1 adása, egyelőre hírszolgáltatás nélkül, filmekkel.

Történelmi nap

A miniszterelnök egy korábbi bejegyzésében, miután leállt az M1 és a Kossuth rádió, úgy fogalmazott:

Történelmi nap. Ma véget ért a propaganda sugárzása a közmédia felületein.

Az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedd délután közölte az MTI-vel, hogy elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén – írták.

Felidézték, a Magyar Televízió 1957. május 1-jén indult. Az elmúlt közel 70 évben csak technikai problémák alkalmával sugárzott fekete képernyőt, ritkábban pedig halálesetkor; így akkor is, amikor 1993. december 12-én elhunyt Antall József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke. A közleményben azt írták:

A fekete képernyő ezúttal is egy korszak lezárását szimbolizálja. Az elmúlt években a közmédia a politikai hatalom befolyása alá került, és elvesztette legfőbb funkcióját: a nyilvánosság hiteles és objektív tájékoztatását. Ehelyett a gyűlöletkeltés és a hazugság fóruma lett. Ez mostantól megváltozik.

Bocsánatot kértek

Az M1 felületén átmenetileg az alábbi szöveg olvasható:

A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!

A Kossuth Rádió frekvenciáján átmenetileg a Bartók Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben. Az M4 Sport közvetítései, így a labdarúgó-világbajnokság mérkőzései is, változatlanul, zavartalanul folytatódnak.

Az MTVA Sajtó és Marketing Irodája szintén kedden közölte, megerősítve a 24.hu korábbi értesülését, hogy az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel, Bodacz Balázs a hírigazgatóságért, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, míg Teszáry Sára a PR- és marketing osztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el.

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