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Belföld

Így fognak működni a közmédia csatornái a vezérigazgató utasítása szerint

admin Kerner Zsolt
2026. 07. 07. 17:14
Több csatorna teljesen leáll, de van, ahol marad a műsorszolgáltatás.

Vezérigazgatói utasítást adott ki a közmédia nemrég kinevezett átmeneti vezérigazgatója, P. Horváth András. A 24.hu-hoz eljutott dokumentum arról szól, hogyan kell működnie a közmédiának az átmeneti időszakban.

A közmédia műsorait kedd délután állították le, miután hivatalosan is bejelentették, hogy kik lesznek az új vezetők az átmeneti időszakban, illetve az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató számos vezetőjét felmentették.

Az utasítás leírja, melyek azok az alapelvek, amelyeket a hírszolgáltatás során alkalmazni kell, a tényszerű tájékoztatástól a közérdeken át a pártatlanságig és a pontosságig. Az aktuálisabb része viszont az, amely arról ír, hogy milyen rendben működnek majd a közmédia csatornái az átmeneti időszak alatt.

  • Az M1-en a hír- és közéleti műsorok szünetelnek, ahogy a sporthírek is. A műsoridőt külön műsorterv szerint töltik ki.
  • A Duna, Duna World, M2, és M5 adókon a műsorszolgáltatás folyamatos, de az utasításban leírt alapelvek szerint kell szerkeszteni a közéleti műsorokat.
  • Az M4 Sporton minden olyan sport és elemzőműsor mehet tovább, amit nem az M1 stúdiójában állítanak elő.
  • A Kossuth Rádión a saját műsorok augusztus közepéig szünetelnek, a Bartók Rádió adását veszi át. A teljes hírszolgáltatás rövid időre áll le, ezután 2-5 perces rövid hírblokkokat sugároznak majd. A Jó reggelt, Magyarország!, a Déli Krónika és az Esti Krónika szünetel.
  • A Petőfi, a Bartók, a Dankó és egyéb rádiós szolgáltatások rövid időre állnak le, majd a rövid hírblokkok újraindulnak.
  • A Híradó.hu-n és az online felületeken megjelenő hírek és közéleti tartalmak közzététele előtt azokat jóvá kell hagynia a kinevezett vezetőnek. A többi műsort sem automatikusan teszik közzé, ezeket is jóvá kell hagynia a kijelölt tartalmi felelősnek.
  • A közösségi médiában ugyanez a helyzet, de felülvizsgálják azt is, kinek mihez van hozzáférése.
  • A teletexten be kell tartani az utasításban leírt szerkesztői alapelveket.
  • A Nyár ’26 magazinműsor részeit, ha szerződéses kötelezettség van rá, közzé kell tenni, de a közéleti műsorokra az utasítás jóváhagyási rendje érvényes.
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