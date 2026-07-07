Így fognak működni a közmédia csatornái a vezérigazgató utasítása szerint

Vezérigazgatói utasítást adott ki a közmédia nemrég kinevezett átmeneti vezérigazgatója, P. Horváth András. A 24.hu-hoz eljutott dokumentum arról szól, hogyan kell működnie a közmédiának az átmeneti időszakban.

A közmédia műsorait kedd délután állították le, miután hivatalosan is bejelentették, hogy kik lesznek az új vezetők az átmeneti időszakban, illetve az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató számos vezetőjét felmentették.

Az utasítás leírja, melyek azok az alapelvek, amelyeket a hírszolgáltatás során alkalmazni kell, a tényszerű tájékoztatástól a közérdeken át a pártatlanságig és a pontosságig. Az aktuálisabb része viszont az, amely arról ír, hogy milyen rendben működnek majd a közmédia csatornái az átmeneti időszak alatt.